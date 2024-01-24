Расстройство желудка может вызывать симптомы, похожие инфаркт

Расстройства желудка могут вызывать симптомы, похожие на признаки инфаркта, а также приводить к нарушениям сердечного ритма. Об этом рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим ЗакиевЗакиев утверждает, что пациентов часто привозят в кардиоблок с сильной болью в груди и подозрением на инфаркт, но инфаркт не подтверждается. Вместо этого у больных обнаруживаются эрозивные повреждения желудка, которые маскируются под сердечный приступ. Наоборот, есть пациенты, у которых симптомы инфаркта миокарда оказываются проблемами с желудком. Поэтому в случае любого недомогания важно обратиться к врачу для исключения опасных состояний.Помимо эрозий желудка, пищеводная грыжа может вызывать нарушения ритма, такие как наджелудочковая экстрасистолия, которая обычно не является опасной.Опоясывающий лишай, характерный для пожилых людей, может быть принят за инфаркт миокарда из-за сыпи и боли по ходу нервов. Поражения позвоночника, дорсопатии, корешковые синдромы также могут вызывать боль в области сердца.Иногда заболевания ЖКТ не маскируются под болезни сердца, а усугубляют или вызывают их. Воспалительные заболевания, поражающие ЖКТ или даже кожу, могут усилить атеросклероз и повысить риск инсультов и инфарктов. Например, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может вызвать увеличение правых отделов сердца, известное как "легочное сердце". Хроническая почечная недостаточность также является мощным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний.

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