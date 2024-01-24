Врач Килипко рассказала о влиянии повышенной тревожности на развитие ожирения

Врач Екатерина Килипко: повышенная тревожность является одним из факторов, провоцирующих развитие ожирения.Врач Килипко рассказала о влиянии повышенной тревожности на подверженность людей ожирению. По словам медика, тревога входит в число трех ключевых факторов, ответственных за распространение ожирени среди населения.«Не все люди могут справляться со своими эмоциями и стрессом без еды. Согласно научным данным, около 60% людей отмечают повышение аппетита на фоне стресса. То есть большинство людей при переживаниях начинают больше есть», - поделилась Екатерина Килипко.Как узнать тревожное расстройство: симптомы. Тревогу до определенной степени могут испытывать даже здоровые люди. Но при повышенной тревожности или тревожном расстройстве напряжение, негативизм и сугубо мрачное видение любых перспектив становятся постоянными. Человек все время находится в ожидании худшего, и это его изнуряет, так что в итоге даже небольшие проблемы видятся в преувеличенном виде. Другие признаки – эмоциональное напряжение, частые головные боли, потливость в неопределенных ситуациях, необоснованное ощущение страха, ожидание опасности, бессонница, мышечное напряжение.Другие факторы ожирения. Врач добавила, что к появлению избыточного жироотложения ведут доступность готовых к употреблению калорийных продуктов, таких как фастфуд, полуфабрикаты, сладости. Еще одной причиной ожирения специалистка считает неосведомленность людей о том, каким должно быть питание, позволяющее поддерживать работу организма без набора лишнего веса.

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