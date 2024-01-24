В какое время завтракать и ужинать, чтобы снизить риск инфарктов и инсультов

Что лучше — поздний завтрак или ранний ужин? А может, вообще отказаться от одного из приемов пищи? Новое исследование показало, как режим питания вне зависимости от качества и количества пищи может повлиять на сердце и сосуды.На днях ученые Института исследования старения Бака (США) заявили, что ограничения в питании, в том числе интервальные голодания помогают сохранить здоровье мозга и способны продлить жизнь. Все благодаря гену OXR1, который защищает клетки от окисления, но работает лишь при сокращении дневной нормы калорий. Подробнее об этом мы писали здесь.В то же время французские ученые выяснили, как именно составить свой режим питания, чтобы снизить риски инфарктов и инсультов. Исследователи рассказали, полезно ли пропустить завтрак, если плотно поужинал поздно вечером. Подобное практикуют некоторые любители интервального голодания: поев на ночь, они остаются без завтрака, чтобы выдержать 12-16 часов без еды.В исследовании французов, которое длилось более 7 лет, участвовали 103 тысячи добровольцев. В основном это были женщины со средним исходным возрастом 42,6 года. В начале эксперимента все заполнили анкеты, рассказав о своем образе жизни, физической активности, а также режиме питания.В итоге за годы исследования было зарегистрировано 2036 случаев общих сердечно-сосудистых заболеваний, 988 случаев цереброваскулярных заболеваний (инсульт, транзиторная ишемическая атака) и 1071 случай ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда, стенокардия, острый коронарный синдром, ангиопластика).«Завтрак после 9 утра и ужин после 9 вечера связан с более высоким риском сердечно-сосудистых болезней по сравнению с завтраком до 8 утра и ужином до 8 вечера. Причем такой режим питания особенно влияет на женщин», — сообщили ученые.Кроме того, опыты на животных показали: отсрочка завтрака на 4 часа значительно увеличивала массу тела, вес жировой ткани и уровень липидов в печени.В то же время, ужин после 21:00 увеличивает шансы на инсульт на 28% по сравнению с ужином до 20:00. А еще поздний прием пищи может привести к непереносимости глюкозы, инсулинорезистентности, повышению уровня холестерина и увеличению веса. А более высокая доля калорий, потребляемая вечером, также связана с повышенным уровнем C-реактивного белка, который называют индикатором воспаления.«Становится все более очевидным, что оптимальный метаболизм пищи зависит от времени суток, — говорят исследователи. — Так, чувствительность к инсулину и повышенной концентрации глюкозы наиболее высока рано утром и снижается в течение дня».В то же время, по данным исследования, продлевая ночное голодание на каждый час, можно снизить риск цереброваскулярных заболеваний на 7%. Однако устраивать ночные голодания нужно не за счет завтрака, а за счет ужина.«Наши результаты говорят о потенциальной пользе более раннего графика приема пищи и сочетании длительного периода ночного голодания с ранним ужином», — приходят к выводу ученые.

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