В какое время завтракать и ужинать, чтобы снизить риск инфарктов и инсультов
На днях ученые Института исследования старения Бака (США) заявили, что ограничения в питании, в том числе интервальные голодания помогают сохранить здоровье мозга и способны продлить жизнь. Все благодаря гену OXR1, который защищает клетки от окисления, но работает лишь при сокращении дневной нормы калорий. Подробнее об этом мы писали здесь.
В то же время французские ученые выяснили, как именно составить свой режим питания, чтобы снизить риски инфарктов и инсультов. Исследователи рассказали, полезно ли пропустить завтрак, если плотно поужинал поздно вечером. Подобное практикуют некоторые любители интервального голодания: поев на ночь, они остаются без завтрака, чтобы выдержать 12-16 часов без еды.
В исследовании французов, которое длилось более 7 лет, участвовали 103 тысячи добровольцев. В основном это были женщины со средним исходным возрастом 42,6 года. В начале эксперимента все заполнили анкеты, рассказав о своем образе жизни, физической активности, а также режиме питания.
В итоге за годы исследования было зарегистрировано 2036 случаев общих сердечно-сосудистых заболеваний, 988 случаев цереброваскулярных заболеваний (инсульт, транзиторная ишемическая атака) и 1071 случай ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда, стенокардия, острый коронарный синдром, ангиопластика).
«Завтрак после 9 утра и ужин после 9 вечера связан с более высоким риском сердечно-сосудистых болезней по сравнению с завтраком до 8 утра и ужином до 8 вечера. Причем такой режим питания особенно влияет на женщин», — сообщили ученые.
Кроме того, опыты на животных показали: отсрочка завтрака на 4 часа значительно увеличивала массу тела, вес жировой ткани и уровень липидов в печени.
В то же время, ужин после 21:00 увеличивает шансы на инсульт на 28% по сравнению с ужином до 20:00. А еще поздний прием пищи может привести к непереносимости глюкозы, инсулинорезистентности, повышению уровня холестерина и увеличению веса. А более высокая доля калорий, потребляемая вечером, также связана с повышенным уровнем C-реактивного белка, который называют индикатором воспаления.
«Становится все более очевидным, что оптимальный метаболизм пищи зависит от времени суток, — говорят исследователи. — Так, чувствительность к инсулину и повышенной концентрации глюкозы наиболее высока рано утром и снижается в течение дня».
В то же время, по данным исследования, продлевая ночное голодание на каждый час, можно снизить риск цереброваскулярных заболеваний на 7%. Однако устраивать ночные голодания нужно не за счет завтрака, а за счет ужина.
«Наши результаты говорят о потенциальной пользе более раннего графика приема пищи и сочетании длительного периода ночного голодания с ранним ужином», — приходят к выводу ученые.
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