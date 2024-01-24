Врач Стебницкая назвала продукты с пробиотиками полезными для иммунитета зимой

Врач София Стебницкая назвала кефир, квашеную капусту и другие продукты с пробиотиками среди наиболее полезных зимой для укрепления иммунитета.Врач Стебницкая проинформировала в комментарии для РИАМО, что благодаря употреблению кефира, натурального йогурта, творога, квашеных овощей зимой организм обретает более сильную защиту от инфекций. Эти продукты с пробиотиками полезны для иммунитета, добавила она.«Старинные рецепты и современные технологии сделали кисломолочные продукты доступными всем. Кефир и йогурт богаты пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и укрепляют иммунитет», – уточнила Стебницкая.Дополнительно специалистка сообщила, что творог также является источником белка, кальция и витамина D – эти питательные вещества способствуют хорошей работе иммунной системы. В свою очередь, в квашеных овощах, той же квашеной капусте присутствует витамин С, оказывающий позитивное влияние на состояние иммунных ресурсов организма, его способности сохранять устойчивость к вирусам.Помимо того, поддерживать сопротивляемость организма вирусным заболеваниям зимой помогает употребление меда. По словам Стебницкой, мед отличается присутствием ферментов, аминокислот и витаминов, способствующих профилактике инфекций.Среди продуктов, полезных для иммунитета зимой, медик назвала также чеснок, имбирь и шиповник. Имбирю и чесноку присущи противовоспалительные свойства. Что касается шиповника, он содержит не только витамин С, но и много витамина A, помогающего слизистым обновляться и также укрепляющего иммунитет.«Также помним про клюкву. Она богата антиоксидантами и витамином С, что делает ее отличным выбором для укрепления организма», – отметила Стебницкая.

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