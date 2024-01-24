Врач Малиновская: при проблемах со сном следует проверить уровень гормонов

Врач Ольга Малиновская: нарушения сна часто оказываются последствием гормонального дисбаланса.В большинстве случаев проблемы со сном возникают из-за повышенного беспокойства и тревоги. Но если фактор стресса устраняется, а трудности с засыпанием и низкое качество сна продолжают сохраняться, следует проверить уровень гормонов. Врач Малиновская сообщила порталу «Вести Подмосковья», что часто плохой сон обуславливается гормональными нарушениями.«По разным причинам гипофиз (небольшая железа в головном мозге), щитовидная железа или надпочечники могут начать работать некорректно, вырабатывая меньше или больше гормонов, чем необходимо. Одно из следствий такого гормонального дисбаланса – нарушение сна», – объяснила медик.Малиновская добавила, что проверить соотношение гормонов в организме следует, если на проблемы со сном человек жалуется в течение нескольких недель. Эксперт подчеркнула, что заниматься нормализацией сна очень важно – от его качества зависят многие аспекты здоровья, тогда как хронически плохой сон или бессонница оказывают влияние на развитие серьезных заболеваний (например, сердца и мозга).«Бессонница, некачественный сон, тяжелое засыпание и частые пробуждения могут причинить серьезный вред здоровью», - заявила врач.Медик обратила внимание на то, что в повседневной жизни важно соблюдать так называемую гигиену сна. В частности, следует укладываться спать в одно время и просыпаться в одно время, не пользоваться в очень поздние часы электронными гаджетами, избегать яркого освещения, а также деятельности, способствующей эмоциональному возбуждению или физической активности. Таким образом можно помочь организму вырабатывать в необходимом объеме мелатонин – важный для засыпания гормон.«В тяжелых случаях стоит обратиться к неврологу, сомнологу или терапевту, чтобы разобраться в причинах возникновения проблем со сном».

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