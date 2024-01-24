Сладости-убийцы: диетологи Мансурова и Пономарева объяснили, почему нельзя есть пончики, хворост и чак-чак

Сладости далеко не всегда полезны — об этом часто говорят и диетологи, и гастроэнтерологи. Однако отказать себе в какой-нибудь плюшке к тому же кофе могут не все.А есть и те сладости, которые очень вредны для здоровья. Какие именно варианты стоит исключить по максимуму, чтобы не навредить здоровью, aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.Пончики, чак-чак и хворостОсновная опасность от таких блюд в том, что они жарятся во фритюре. Такие блюда традиционно считаются рисковыми с точки зрения канцерогенности. В таких сладостях огромное количеств жиров, простых углеводов и сахаров, относящихся к легкоусваиваемым. А это все — и лишние килограммы, и нагрузка на поджелудочную железу, печень и т. д. Если увлекаться такими сластями, будет расти вес, который тянет за собой риски ожирения, сахарного диабета и проблем с сердцем, утверждает Мансурова.Пончики — это продукты, подвергшиеся ультраобработке"Пончики, хворост и чак-чак относятся к категории продуктов, подвергнутых ультраобработке, которые не содержат питательных веществ и полны добавок, которые могут нанести вред вашему здоровью", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Другие примеры ультраобработанных продуктов включают печенье, замороженную пиццу, пирожные, покупные макароны с сыром, крекеры, колбасные изделия, мороженое и газированные напитки (и это лишь некоторые из них). Эти продукты богаты натрием и/или сахаром , и регулярное употребление этих продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, диабет, гипертония, депрессия и даже рак.СахарЧрезмерное потребление сахара может привести к диабету, а также способствовать воспалению во всем организме, что может быть основным фактором, способствующим боли, снижению когнитивных функций и другим проблемам со здоровьем. Некоторые считают, что сахар вызывает такое же привыкание, как и наркотики. Как и многие виды зависимостей, диеты с высоким содержанием сахара могут вызывать расстройства настроения."Одно исследование на крысах показало большую неврологическую награду от интенсивной сладости (сахара или некалорийного подсластителя), чем от кокаина. Другое исследование показало, что симптомы отмены сахара могут быть похожи на симптомы отмены алкоголя, морфина или никотина", - говорит Пономарева.Пончики, чак-чак и хворост могут быть сладкими, но они также и одновременно солеными. И опять же, вы, скорее всего, съедаете не один пончик. Если у вас их два, это 170 мг натрия.СольСоль (натрий) – это виновник, о котором нам нужно особенно знать. Хотя натрий является важным питательным веществом (это электролит, который помогает регулировать кровяное давление и обеспечивает правильное функционирование мышечных и нервных клеток), в целом большинство американцев потребляют слишком много натрия, что подвергает их более высокому риску развития гипертонии и сердечных заболеваний.Насыщенные жирыЖиры (наряду с водой, белками, углеводами, витаминами и минералами) являются одной из шести групп питательных веществ, необходимых нам всем для хорошего здоровья и выживания. Но есть здоровые жиры, а есть не очень полезные."Я могу заверить вас, что вы не получите источник полезных жиров из ультраобработанных продуктов, таких как пончики. Полезные жиры поступают из цельных, богатых питательными веществами продуктов, таких как авокадо и орехи".

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