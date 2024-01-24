Врачи связывают выброс в кровь окситоцина со счастьем и удовлетворённостью

Согласно исследованиям, опубликованным на портале NIH, прикосновения, особенно такие, как объятия, оказывают значительный положительный эффект на здоровье, стимулируя выброс в кровь окситоцина (ОТ). Женщины, регулярно оказывающиеся в объятиях любимых, высоко оценивали свое общее благополучие.Этот гормон, известный как "гормон любви" или "гормон счастья", играет важную роль в регуляции социального поведения, чувства доверия и интимного здоровья. У женщин, участвовавших в исследовании и получивших объятия, был высокий уровень окситоцина, что связано с улучшением чувств удовлетворения и доверия.Согласно исследованию "Взаимосвязь между сердечно-сосудистой, мышечной реакцией и реакцией окситоцина во время сексуальной активности человека", интенсивность оргазма значимо коррелировала с повышенным уровнем ОТ у женщин с множественным оргазмом.По результатам другого исследования, "Плазменный окситоцин усиливает сексуальную реакцию человека", уровни ОТ в плазме увеличивались во время сексуального возбуждения как у женщин, так и у мужчин и были значительно выше во время оргазма/эякуляции, чем во время предыдущего базового тестирования.Кроме того, наблюдалось улучшение физиологических показателей. Артериальное давление у участниц исследования снижалось, а пульс становился более устойчивым. Эти изменения в физиологии оказывали благоприятное воздействие на способность организма справляться со стрессом.Результаты этого исследования подчеркивают важность социальной поддержки и физического контакта для улучшения общего благополучия женщин. Врачи и исследователи считают, что регулярные объятия могут быть простым, но эффективным способом улучшения здоровья и снижения уровня стресса у женщин.

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