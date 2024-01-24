Врач Соломатина: халву полезно употреблять пожилым людям

Доктор Елена Соломатина рассказала россиянам о пользе халвы для человеческого организма. По словам диетолога, халва, несмотря на свою калорийность, богата множеством полезными микроэлементов. Состав зависит от вида – арахисовая, льняная, миндальная, подсолнечная, кунжутная.Обилие витамина Е, клетчатка, кальций и омега-3 жирные кислоты помогают насытить организм, укрепить сердце, кости, предупредить заболевания сосудов и сердца.«Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния. Он необходим для костной системы, успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста», — советует доктор.Главное не переборщить с количеством. Людям с диабетом и ожирением от такого вида лакомства к чаю лучше отказаться вовсе, информирует «Москва 24».Халва же – один из десертов, которые рекомендуется употреблять летом и зимой. В зависимости от того, какой сорт халвы вам нравится, вы можете употреблять тахинную халву или аналогичную халву во всех отношениях, сладкую и вкусную, на завтрак, обед или ужин на десерт."Есть много причин, по которым врачи советуют есть халву в зимние месяцы. Халва с витаминами Е, С, В и группы В1 имеет множество преимуществ. По этой причине повысить сопротивляемость организма человека и укрепить кости можно с помощью тахинной халвы с высоким содержанием кальция", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Тахинная халва содержит много полезных масел. Кунжутное масло защищает кожу благодаря жирным кислотам. Вы можете хранить кунжутное масло при комнатной температуре, чтобы получить пользу для здоровья. Высококачественные семена кунжута полезны при хронических заболеваниях, раке толстой кишки, сердца, кровеносных сосудов из-за содержания в них железа и кальция, а также повышают иммунный ответ в организме.Это полезно для восстановления энергии тела, помогая вам получать энергию, которую вы получаете ежедневно на завтрак. Что касается пользы халвы, которая заряжает организм человека энергией, то люди, занимающиеся спортом, могут получать много энергии, употребляя халву.С точки зрения здоровья он полезен во многих отношениях: от дискомфорта в желудке до дефицита кальция и отхаркивающего свойства. Самым большим фактором, по которому следует рекомендовать его кормящим грудью женщинам, являются такие факторы, как здоровый жир. Полезны витамины группы В и В1.

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