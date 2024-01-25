Биохимик Поликарпова рассказала, какие полезные вещества содержатся в борще

Биохимик Людмила Поликарпова: в борще соединяются мясо и овощи – в этом много пользы.Биохимик Поликарпова рассказала в интервью, какие полезные вещества содержатся в борще. По словам специалиста, если он готовится из мяса на кости, то блюдо наполняется коллагеном, желатином, белками и аминокислотами. Благодаря этому может улучшаться состояние соединительной ткани, хрящей, костей, суставов, сухожилий, ногтей, волос и кожи. Кроме того, косточка и мясо в борще могут давать фосфор, кальций, железо, цинк – вещества, которые помогают укреплять иммунитет.«Вред от бульона может быть лишь в том случае, если мясо для его приготовления содержит в составе превышающее допустимую норму количество антибиотика либо содержит вещества, применяемые для стимуляции быстрого набора веса животными», - предупредила специалист, беседуя с «Лайфом».Людмила Поликарпова добавила, что овощи, которые кладутся в борщ, являются источником клетчатки, крайне полезной для активизации пищеварения и обмена веществ, снижения уровня холестерина.«При варке клетчатка капусты размягчается и становится легкоусвояемой, что способствует поддержанию здоровья микрофлоры кишечника».Кроме того, свекла, морковь, томатная паста, лук и чеснок в борще богаты антиоксидантными веществами, эфирными маслами, фитонцидами, микроэлементами и витаминами. Конкретно они содержит витамины группы B, витамины А и D; ретинол; биотин; бета-каротин, органические кислоты. Их употребление эффективно поддерживает работу организма, помогает ему быть более устойчивым к бушующим вкруг вирусным инфекциям, и тоже благоприятно сказывается на внешнем облике, состоянии кожи, слизистых, ногтей, волос. Также борщ способствует поддержанию здорового веса за счет того, что в этом блюде содержится много свеклы, которая обладает способностью ускорять метаболизм.Противопоказания. Бульон, из которого готовился борщ, может оказаться очень жирным, что не рекомендуется при подагре и заболеваниях ЖКТ. Употребление такого блюда может вызвать обострение гастрита, язвенной болезни желудка, панкреатита.Обжаренные овощи в составе блюда могут вызвать изжогу.

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