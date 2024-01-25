Эта странность на самом деле может быть признаком надвигающейся деменции

Врачи заверяют: деменция может проявляться странными и даже необычными способами, которые довольно сложно связать с опасным диагнозом. Поэтому так важно уметь распознавать как можно больше тревожных звоночков.Деменция — это опасное нейродегенеративное заболевание, от которого пока нет лекарства. Его коварство в том, что слабоумие развивается медленно, поэтому его так сложно поймать в самом начале. Потеря памяти, дезориентация в пространстве, невозможность жить самостоятельно (некоторые люди даже не могут налить себе чай) — это уже яркие симптомы, которые замечают все родные и близкие.Несмотря на то, что деменцию невозможно вылечить, ее можно затормозить, если отвести пострадавшего к неврологу, который назначит поддерживающую терапию. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Поэтому так важно знать о всех возможных проявлениях болезни.Доктор Ричард Рестак уверен: есть один симптом, на который часто не обращают внимание. Потом, когда заболевшего приводят к врачу, родственники начинают вспоминать о странностях в поведении и сокрушаются, что не придали им должного значения.Итак, вас точно должно насторожить, если человек вдруг начал складывать вещи не на свои места. Безусловно, если вдруг штаны или свитер оказались не в шкафу, а на стуле, в этом ничего опасного нет. Речь идет о нахождении предметов в том месте, где они по логике никак не должны находиться. Например, вы стали замечать, что зубную щетку пожилой родственник теперь хранит вместе с вилками и ложками, а кастрюлю почему-то ставит на полку в ванной рядом с шампунями.В сознании пострадавшего уже прослеживается: «Я не понимаю, где надо хранить посуду или предметы гигиены, поэтому ставлю туда, куда вижу». Это уже может говорить о том, что в головном мозге начались необратимые процессы, особенно если такое поведение повторяется далеко не в первый раз.Следующий виток развития заболевания может быть таким: человек понимает, что такое щетка и зубная паста, прекрасно знает, для чего они нужны, но не может ими воспользоваться. Например, ему уже не под силу выдавить пасту на щетку, почистить зубы, а потом поставить все это на место. Причинно-следственная связь нарушена, поэтому он просто перестает ими пользоваться.Как еще можно распознать деменциюЧеловеку стало сложно ориентироваться в пространстве. Например, он как будто не замечает дверь, постоянно задевает ее то плечом, то локтем.Появились трудности с оценкой расстояния. Человек забывает, сколько ему идти до магазина в ближайшем доме, хотя раньше он бы точно понял, что путь займет не больше трех минут.Человеку трудно вспоминать слова, которые раньше были постоянно в его лексиконе.Ему сложно добираться до знакомых мест — например, до любимого театра или в гости, хотя раньше он уже много раз ходил этой дорогой.Человеку постоянно грустно или у него стало резко меняться настроение, но он не может вспомнить, что именно стало причиной такого эмоционального состояния.

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