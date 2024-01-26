Терапевт Тимощенко назвала витамин D в числе важнейших витаминов для мужчин
Терапевт Тимощенко назвала витамин D в числе важнейших для мужчин витаминов.
«Витамин D отвечает за обмен кальция и фосфора, поддерживает работу щитовидной железы, влияет на фертильность у мужчин и эректильную функцию», - заявила врач.
Также, по словам эксперта, мужчинам необходимо получать достаточное количество витамина C, благодаря которому лучше усваивается железо и усиливается защита организма от воспаления. Кроме того, надлежащий уровень этого витамина обеспечивает мужчинам хорошую фертильность.
Входит в число важнейших витаминов для мужчин и витамин А – он обеспечивает поддержку иммунной системе и задействуется в производстве сперматозоидов. Помимо этого, Тимощенко посоветовала мужчинам следить за потреблением фолиевой кислоты (В9), участвующей в процессах кроветворения и выработке веществ, ответственных за психическую стабильность.
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