Терапевт Тимощенко назвала витамин D в числе важнейших витаминов для мужчин

Терапевт Анастасия Тимощенко: достаток витамина D крайне важен для поддержания мужского здоровья.Терапевт Тимощенко назвала витамин D в числе важнейших для мужчин витаминов.«Витамин D отвечает за обмен кальция и фосфора, поддерживает работу щитовидной железы, влияет на фертильность у мужчин и эректильную функцию», - заявила врач.Также, по словам эксперта, мужчинам необходимо получать достаточное количество витамина C, благодаря которому лучше усваивается железо и усиливается защита организма от воспаления. Кроме того, надлежащий уровень этого витамина обеспечивает мужчинам хорошую фертильность.Входит в число важнейших витаминов для мужчин и витамин А – он обеспечивает поддержку иммунной системе и задействуется в производстве сперматозоидов. Помимо этого, Тимощенко посоветовала мужчинам следить за потреблением фолиевой кислоты (В9), участвующей в процессах кроветворения и выработке веществ, ответственных за психическую стабильность.

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