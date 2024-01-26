Елена Малышева назвала способы сохранить мозг здоровым до глубокой старости

Профессор Елена Малышева: для сохранения здоровья головного мозга важно контролировать кровяное давление, уровни холестерина и сахара после 50 лет.Известная телеведущая и врач назвала одним из проверенных способов сохранять мозг здоровым до глубокой старости контроль артериального давления. По словам Малышевой, повышенное АД мешает формироваться новым нейронам и разрушает связи между мозговыми клетками, что способствует развитию возрастного слабоумия.«Если вы не удерживаете давление в норме, то соединения клеток в мозге не происходит, и человек утрачивает разум», - заметила доктор медицинских наук.Также в качестве способа сохранить до глубокой старости здоровый мозг и ясное мышление Елена Малышева посоветовала поддерживать активную мелкую моторику – для этого необходимо выполнять ручную работу, требующую движений пальцами, – шить, вязать, ухаживать за цветами, рисовать, писать. Ссылаясь на данные проводившихся исследований, эксперт констатировала, что пожилые люди с развитой мелкой моторикой в силу своей хозяйственной деятельности, повышают степень своей защищенности от возникновения деменции на 30-50 процентов.Малышева подчеркнула:«Когда человек что-то делает руками, нервные клетки растут очень быстро».Она добавила, что на здоровье мозга влияет содержание сахара и холестерина в крови – нужно следить за их уровнями, не допускать повышения. Избыток жиров и сахара вредит состоянию сосудов, от которых зависит кровоснабжение мозга и его питание.Кроме того, важно хорошо спать.«Обязательным пунктом для сохранения здоровья мозга в преклонном возрасте становится полноценный сон. Если не спать положенным образом, растут риски ишемической болезни сердца и деменции», - предупредила врач.

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