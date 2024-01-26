Врач перечислила опасные причины возникновения холодного пота во время сна

Холодный пот, появляющийся во время сна, может свидетельствовать об опасных заболеваниях, в том числе об онкологии, проблемах с сердцем и сосудами, гормональных изменениях, предупредила врач Екатерина Курбатова . Специалист отметила, что также холодный пот является симптомом инфекций, туберкулеза и ВИЧ.Если вы регулярно испытываете холодный пот во сне, особенно если это сопровождается другими симптомами или нарушениями, рекомендуется обратиться к врачу, — посоветовала Курбатова.Среди возможных причин появления пота во сне также выделяют гипергидроз — нарушение системы потоотделения. Кроме того, проблема может появиться на фоне низкого уровня сахара в крови и приема лекарственных препаратов. Курбатова добавила, что повышенное потоотделение по ночам возникает из-за стрессов, кошмаров и проблем со сном.Сомнолог Татьяна Сурненкова ранее рассказала, что одной из основных причин неожиданных ночных пробуждений является тревожность. Специалист подчеркнула, что на фоне тревожного расстройства могут сниться кошмары или учащаться сердцебиение. Кроме того, некоторые люди испытывают приступы паники ночью. На качество сна также может повлиять холод, шум, жара или свет.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки