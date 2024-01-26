Эликсир против старения: обнаружены клетки, которые реально умеют омолаживать организм

Оказалось, что Т-клетки можно перепрограммировать. Тогда они будут уничтожать стареющие клетки, тем самым омолаживая организм. Исследователи уже поставили эксперимент на мышах — и он сработал.Эликсира вечной молодости не существует, однако ученые из лаборатории Колд-Спринг-Харбор в США сделали огромный шаг на пути к его созданию. Исследователи смогли «изменить настройки» CAR-Т-клеток, направив их в нужное русло — уничтожение стареющих клеток в организме, которые провоцируют воспаление, ожирение, диабет и другие заболевания, развивающиеся с возрастом.CAR-Т-клетки представляют собой собственные иммунные клетки человека (или любого другого живого существа), измененные особым образом и «обученные» атаковать опухолевую ткань. Они могут уничтожить раковые клетки, оставшиеся в организме после хирургического вмешательства.CAR-Т-клетки активно задействуют в лечение онкологических заболеваний, однако никто не пытался с помощью них вернуть молодость. Например, они использовались для лечения различных видов рака крови, получив для этой цели одобрение FDA в 2017 году.Ученые в лабораторных условиях смогли «манипулировать» этими клетками, подобрав правильный набор генетических модификаций. В результате эксперимента мыши действительно стали моложе и здоровее.снизился вес,улучшился метаболизм,упал уровень сахара в крови,улучшилось качество мышечной ткани,появилась активность и выносливость.Все эти изменения удалось достигнуть без какого-либо повреждения тканей или токсичности.«Если мы опробуем это на старых мышах, они помолодеют. Если мы провернем этот эксперимент с молодыми мышами, они начнут стареть медленнее. Никакая другая терапия сейчас не может этого сделать», — говорит Амор Вегас, один из сотрудников научной лаборатории.Возможно, самая большая сила CAR-Т-клеток — это их умение сохранять молодость и долголетие. Команда обнаружила, что всего одна «доза» в молодом возрасте может оказать влияние на всю жизнь. Это лечение может защитить от заболеваний, которые обычно возникают в более позднем возрасте, например ожирение и сахарный диабет.«Т-клетки обладают способностью „развивать“ память и сохраняться в организме в течение очень длительного периода времени, что сильно отличается от химических препаратов», — объясняет Амор Вегас.Исследователи предполагают, что их открытие может помочь и в лечении пациентов, которым нужна постоянная терапия. Сейчас ученые выясняют, позволяют ли CAR Т-клетки мышам жить не только здоровее, но и дольше.Команда готовит научную публикацию о своем открытии, которая должна появиться в журнале Nature Aging.

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