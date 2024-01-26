Эндокринолог Хохунов оценил тест с бумагой, который выявляет проблемы со щитовидкой

Симптомы патологий щитовидной железы нередко можно спутать с другими болезнями. Поэтому на начальных стадиях люди редко обращаются к эндокринологу. Так как же понять, все ли в порядке со щитовидкой?Такой маленький, но такой важный орган. Щитовидная железа взрослого человека весит всего 12-25 граммов, но от нее зависят иммунитет, фертильность, обмен веществ, работа мозга, сердца и опорно-двигательного аппарата.При этом, по статистике, минимум каждый третий в нашей стране имеет те или иные проблемы со щитовидкой. Однако многие об этом не знают и обращаются к врачу, когда в организме уже произошел серьезный сбой.Между тем в Интернете рассказывают о простом домашнем тесте, который способен выявить патологию щитовидной железы с помощью обычной бумаги.Нужно вытянуть перед собой одну руку ладонью вниз и положить на нее лист бумаги. Если лист дергается, значит, рука дрожит, что можно считать признаком гипертиреоза.Это патология, при которой щитовидная железа вырабатывает слишком много тиреоидных гормонов, из-за чего многие процессы в организме начинают ускоряться. Так, например, ускоряется обмен веществ, из-за чего человек стремительно худеет. Быстрее бьется сердце, появляется нервозность.Другой вариант теста: просто вытянуть перед собой обе руки. Если есть проблемы со щитовидной железой, руки будут дрожать.Впрочем, авторы теста добавляют, что дрожь в руках нередко указывает на низкий уровень сахара в крови, а также на высокую тревожность.Но стоит ли доверять такому тесту диагностику щитовидной железы? Вот что на этот счет говорит эндокринолог.Заведующий отделением эндокринологии СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», врач высшей квалификационной категории«Дрожь в руках может быть не только при низком сахаре (гипогликемии) и тиреотоксикозе (это более правильное название, чем гипертиреоз), но и при различных неврологических заболеваниях, — комментирует врач Олег Хохунов. — Так что говорить о том, что дрожащие руки — это тиреотоксикоз, неправильно».По словам эндокринолога, существует другой простой способ проверить, есть ли проблемы.«Просто сдайте кровь на гормоны щитовидной железы. Достаточно для начала посмотреть уровень ТТГ и обратиться к эндокринологу с результатом», — советует наш эксперт.Как часто проверять гормон ТТГ, если нет жалоб:детям до 3 лет — скрининг в роддоме, далее в 1 и 3 года;детям от 3 до 8-13 лет (до начала пубертата) — один раз в два года;подросткам с начала пубертатного периода и до 18-20 лет — два раза в год;перед планированием беременности;во время беременности;взрослым вне критических промежутков — хотя бы один раз в жизни, а также при наличии показаний по рекомендации эндокринолога.

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