Россиянам перечислили главные показания к удалению зуба

Зуб нельзя сохранить, если он треснул и разрушился глубже уровня десны, а также в некоторых других случаях, считает стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук, директор стоматологии «Даймонд» Кристина Месропова.Месропова обратила внимание россиян на то, что стоматолог по возможности всегда старается сохранить зуб, но при выборе лечения он также должен учитывать ряд факторов. В частности, он смотрит, лечили ли зуб раньше и каким способом, а также определяет, возможно ли исправить ситуацию с учетом полученных данных. При этом в некоторых сложных случаях сохранить зуб не удастся никакими способами, предупредила врач.Показанием к удалению Месропова назвала запущенный пародонтит, при котором зубы становятся подвижными или в окружающих тканях имеются воспалительные процессы, не уменьшающиеся даже после продолжительного лечения.Не удастся сохранить зуб, если он треснул и разрушился глубже уровня десны, а также при резорбции корня, при котором утрачивается или растворяется внутренний дентин либо внешнее покрытие зуба Кристина Месропова стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наукРанее стоматолог Максим Обушенков указал на приятный способ сделать зубы здоровее. По его словам, поцелуи не только снижают уровень стресса, что благоприятно сказывается на самочувствии в целом, но и улучшают состояние ротовой полости.

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