Пяточная шпора: Что делать?
Плантарный фасциит – дегенеративное заболевание подошвенной соединительнотканной оболочки, при котором возникают боли в области пятки, вызванные разрастанием костной ткани в виде шипа. Плантарный фасциит часто называют «пяточной шпорой». Факторы риска, приводящие к развитию плантарного фасциита: плоскостопие, избыточный вес, подагра, чрезмерная пронация (внутренний выворот во время хождения или бега) стопы, коксартроз, травмы пяточной кости, болезни обмена веществ, сахарный диабет, значительные и длительные нагрузки в пяточной области, заболевания позвоночника, артриты.
Плантарный фасциит (пяточная шпора)
Какие симптомы говорят о плантарном фасциите? Главным симптомом плантарного фасциита являются боли в пяточной области, возникающие или усиливающиеся при нагрузке. Боли часто проявляются в утренние часы.
К какому специалисту обращаться? Лечением плантарного фасциита занимается врач травматолог-ортопед.
Какую диагностику должен провести врач?
Общий осмотр больного:
• пальпация пяточной области.
Лабораторная диагностика:
• общий анализ крови;
• общий анализ мочи;
• биохимический анализ крови.
Инструментальная диагностика:
• рентгенография;
• компьютерная томография.
Какое лечение необходимо при плантарном фасциите?
Основное. Для снятия боли и воспаления используют нестероидные противовоспалительные средства. Если данное лечение не помогает, применяют глюкокортикостероиды: бетаметазон или гидрокортизона ацетат.
Дополнительное. Также в лечении используются:
• ударно-волновая терапия;
• изготовление индивидуальных стелек-супинаторов;
• применение ночных ортезов.
При отсутствии эффекта от вышеперечисленных методов применяют хирургическое лечение – удаление костного выроста и иссечение измененных тканей.
Физиотерапия: ультразвуковая терапия, лазерная терапия, квантовая терапия, криотерапия, грязелечение, теплые минеральные ванны.
Санаторно-курортное лечение: Серноводск, Пятигорск, Сергиевские Минеральные Воды, Кемери, Сочи, Цхалтубо, Белокуриха, Хмельник, Славянск, Старая Русса, Усть-Качка, Горячий Ключ, Саки, Бердянск, Одесса, Учум, Тамбукан, Карачи, Липецк.
Что можете сделать вы?
• сбросьте лишний вес;
• используйте специальные лечебные упражнения для растяжения ахиллова сухожилия;
• носите ортопедическую обувь;
• старайтесь долго не стоять на твердой поверхности;
• избегайте хождения босиком;
• при болях делайте массаж пяток льдом;
• избегайте бега и прыжков.
Упражнения при плантарном фасциите
Упражнение 1. Налейте воду в полулитровую пластиковую бутылку и положите ее в морозилку. Когда вода в бутылке замерзнет, положите бутылку на пол и катайте ее, придавливая подошвой стопы.
Упражнение 2. Положите у стены небольшое возвышение, например толстую книгу. Повернитесь лицом к стене и встаньте на возвышение только половиной стопы, чтобы пятки свисали. Поднимайтесь и опускайтесь на носках 10?15 раз.
Упражнение 3. Сидя на стуле, тяните носок на себя при помощи рук или ленты в течение 20 секунд. Повторите 5 раз.
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