Пяточная шпора: Что делать?

Время от времени боль в пятке испытывает как минимум один человек из десяти. Причины неприятных ощущений бывают разными. Однако сильная, резкая боль в пятке чаще всего является симптомом плантарного фасциита, или, как это заболевание называют в народе, пяточной шпоры.Плантарный фасциит – дегенеративное заболевание подошвенной соединительнотканной оболочки, при котором возникают боли в области пятки, вызванные разрастанием костной ткани в виде шипа. Плантарный фасциит часто называют «пяточной шпорой». Факторы риска, приводящие к развитию плантарного фасциита: плоскостопие, избыточный вес, подагра, чрезмерная пронация (внутренний выворот во время хождения или бега) стопы, коксартроз, травмы пяточной кости, болезни обмена веществ, сахарный диабет, значительные и длительные нагрузки в пяточной области, заболевания позвоночника, артриты.Плантарный фасциит (пяточная шпора)Какие симптомы говорят о плантарном фасциите? Главным симптомом плантарного фасциита являются боли в пяточной области, возникающие или усиливающиеся при нагрузке. Боли часто проявляются в утренние часы.К какому специалисту обращаться? Лечением плантарного фасциита занимается врач травматолог-ортопед.Какую диагностику должен провести врач?Общий осмотр больного:• пальпация пяточной области.Лабораторная диагностика:• общий анализ крови;• общий анализ мочи;• биохимический анализ крови.Инструментальная диагностика:• рентгенография;• компьютерная томография.Какое лечение необходимо при плантарном фасциите?Основное. Для снятия боли и воспаления используют нестероидные противовоспалительные средства. Если данное лечение не помогает, применяют глюкокортикостероиды: бетаметазон или гидрокортизона ацетат.Дополнительное. Также в лечении используются:• ударно-волновая терапия;• изготовление индивидуальных стелек-супинаторов;• применение ночных ортезов.При отсутствии эффекта от вышеперечисленных методов применяют хирургическое лечение – удаление костного выроста и иссечение измененных тканей.Физиотерапия: ультразвуковая терапия, лазерная терапия, квантовая терапия, криотерапия, грязелечение, теплые минеральные ванны.Санаторно-курортное лечение: Серноводск, Пятигорск, Сергиевские Минеральные Воды, Кемери, Сочи, Цхалтубо, Белокуриха, Хмельник, Славянск, Старая Русса, Усть-Качка, Горячий Ключ, Саки, Бердянск, Одесса, Учум, Тамбукан, Карачи, Липецк.Что можете сделать вы?• сбросьте лишний вес;• используйте специальные лечебные упражнения для растяжения ахиллова сухожилия;• носите ортопедическую обувь;• старайтесь долго не стоять на твердой поверхности;• избегайте хождения босиком;• при болях делайте массаж пяток льдом;• избегайте бега и прыжков.Упражнения при плантарном фасциитеУпражнение 1. Налейте воду в полулитровую пластиковую бутылку и положите ее в морозилку. Когда вода в бутылке замерзнет, положите бутылку на пол и катайте ее, придавливая подошвой стопы.Упражнение 2. Положите у стены небольшое возвышение, например толстую книгу. Повернитесь лицом к стене и встаньте на возвышение только половиной стопы, чтобы пятки свисали. Поднимайтесь и опускайтесь на носках 10?15 раз.Упражнение 3. Сидя на стуле, тяните носок на себя при помощи рук или ленты в течение 20 секунд. Повторите 5 раз.

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