Профессор Айсанов предупредил о смертельной болезни, которая проявляется одышкой и ОРВИ

Главная опасность этого заболевания — его выявляют слишком поздно, когда лечение уже не столь эффективно, при том что распознать недуг можно с помощью простого теста.Сужаются дыхательные пути в легких, появляется одышка, которая со временем становится все тяжелее, — все это признаки ХОБЛ, или хронической обструктивной болезни легких.По данным ВОЗ, ХОБЛ занимает третье место среди ведущих причин смерти. Кроме того, ему часто сопутствуют другие заболевания. Более половины больных ХОБЛ страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, 10-20% пациентов имеют сахарный диабет. А почти каждый второй с этой болезнью заработал и остеопороз. Страдает и ментальное состояние: каждый четвертый с ХОБЛ сталкивается с депрессией, эта болезнь сильно отравляет жизнь.«ХОБЛ — очень недооцененная болезнь со стороны общества, причем не только в нашей стране, — говорит доктор медицинских наук Заурбек Айсанов. — Об этой болезни мало говорят по сравнению, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом. ХОБЛ не всегда проявляется внешне. Поэтому окружающие иногда не понимают, почему человек так быстро устает и уже неспособен выполнять даже легкую физическую нагрузку».ХОБЛ: кто в группе рискаКурильщики. Длительное курение вредит легким, вызывая воспаление и ухудшение проводимости дыхательных путей.Люди, которые работают на вредном производстве. Загрязненный воздух, загазованность, вредные вещества сильно вредят здоровью легких.Жители регионов с высоким уровнем загрязнения воздуха.«Есть стереотип, что ХОБЛ — это лишь проблема курильщиков, и они сами виноваты, так как не могли справиться с пагубной привычкой. Поэтому болезнь и недооценивают. Однако ХОБЛ может развиться и у некурящих», — предупреждает доктор.По данным официальной статистики, этой болезнью легких страдает около 1% жителей нашей страны. Однако реальные цифры могут на порядок отличаться.«Выборочные эпидемиологические исследования, которые проводились в различных регионах России, говорят о том, что ХОБЛ страдает около 10% взрослого населения», — комментирует эксперт.Проблема ХОБЛ в том, что диагноз ставится очень поздно, обычно после 40 лет, когда легочные изменения становятся выраженными и лечение приносит меньший эффект.«Во многом это связано с консервативностью отечественных и международных клинических рекомендаций. В них сказано, что нижняя планка возраста больных, которым может быть выставлен диагноз, — 40 лет. Хотя сегодня мы получаем все больше данных, что болезнь, особенно ее субклинические формы, появляются значительно раньше», — говорит профессор Айсанов.Как распознать ХОБЛ«Основные симптомы ХОБЛ: кашель с продукцией мокроты, одышка и частые респираторные инфекции», — рассказывает доктор.Однако распознать болезнь по этим признакам сложно, тем более что они развиваются постепенно в течение нескольких лет. За это время больной привыкает к симптомам. Ему кажется, что это обычные проявления возраста и к врачу обращаться нет необходимости. А в это время болезнь прогрессирует.«Жизнь больного ХОБЛ меняется не сразу. Сначала человек начинает быстрее уставать. Одышка пока возникает лишь при нагрузке, из-за чего пациент старается избегать физической активности. Далее уже простая прогулка до магазина превращается в настоящее испытание. А еще позже одышка становится настолько выраженной, что появляется даже в покое и становится причиной инвалидности», — говорит Заурбек Айсанов.По словам доктора, многие считают, что ХОБЛ — это просто часть естественного старения. Но это не так. ХОБЛ — серьезное хроническое заболевание, которое требует лечения.Как вовремя обнаружить ХОБЛ«Чтобы выявить ХОБЛ и поставить диагноз, врачам необходимо провести довольно простой и эффективный тест, который называется спирометрией, — рассказывает эксперт. — Пациент дышит в спирометр — устройство, измеряющее объем воздуха, который может вдохнуть и выдохнуть человек, а также скорость воздушного потока. Такой тест помогает оценить функцию легких».Иногда могут потребоваться и другие исследования, например рентген или КТ грудной клетки, чтобы взглянуть на легкие более детально и исключить другие проблемы.«Не нужно бояться всех этих обследований, они неинвазивны и помогают раньше обнаружить болезнь и начать лечение. Чем раньше выявляется ХОБЛ, тем эффективнее терапия», — говорит доктор.Какие болезни развиваются на фоне ХОБЛ«ХОБЛ затрагивает не только дыхательные пути, но и другие системы организма, — объясняет эксперт. — В первую очередь может страдать сердечно-сосудистая система. Пораженные гиперраздутые или гипервоздушные легкие при ХОБЛ давят на сердце и сосуды. Из-за этого может развиться гипертония или сердечная недостаточность».Дыхательные мышцы теряют в массе. Это влияет на общую выносливость. Человек быстро устает, он уже не может выполнять повседневные задачи. Из-за низкой физической активности страдают мышцы и костная ткань. В результате у 35-40% пациентов развивается остеопороз.А еще диабет, депрессии из-за проблем с дыханием — все это далеко не полный перечень заболеваний, которые возникают у людей с ХОБЛ.ХОБЛ — это навсегда?К сожалению, да. ХОБЛ остается с человеком на всю жизнь. И это помимо лечения требует от больного определенных ограничений: бросить курить, избегать табачного дыма и мест с загрязненным воздухом.«Современная медицина и соблюдение рекомендаций врача позволяют контролировать симптомы и замедлить развитие болезни, — говорит доктор. — Это значит, что с правильным подходом и лечением люди с ХОБЛ способны вести активный образ жизни и быть полноценными членами общества. Пациенты могут заниматься спортом, подходящим для их состояния. Например, ходьбой или плаванием».Женщины с ХОБЛ могут рожать детей, но им нужен тщательный медицинский контроль. Ограничений по питанию нет, но рекомендуется сбалансированная диета, которая должна учитывать и сопутствующую патологию у каждого конкретного пациента».Продолжительность жизни пациентов с ХОБЛ зависит от многих факторов. Это и степень тяжести заболевания, частота и тяжесть обострений, возраст, общее состояние здоровья и образ жизни.Хотя ХОБЛ — это хроническое состояние, многие люди живут с ним долгие годы, особенно если начать лечение на ранних стадиях.Больных ХОБЛ лечат комбинациями бронхорасширяющих ингаляций и противовоспалительных препаратов, которые помогают уменьшить симптомы и снизить риск развития обострений.Очень важна респираторная реабилитация. Это целая программа, которая включает физические упражнения, обучение правильной технике дыхания и поведенческую терапию. Важно, чтобы пациенты получали и психологическую поддержку, в том числе консультации психиатров и психотерапевтов.«Все это помогает значительно улучшить качество жизни, повысить физическую выносливость и снизить симптомы заболевания, — говорит профессор. — Пациенты начинают легче дышать, меньше чувствуют усталость, а тяжелые больные становятся более самостоятельными в повседневной жизни».

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