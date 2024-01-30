Врач Тимощенко: яичный желток и молочные продукты улучшают способность мужчины стать отцом

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко: улучшению мужского здоровья способствуют продукты, насыщенные определенными витаминами и минеральными веществами.Врач Тимощенко поделилась информацией о том, что мужчинам, планирующим стать отцами, следует включать в свой рацион некоторые продукты.«В них содержатся самые важные элементы: витамины D, C, E, A и B6, минералы цинк, селен и железо», - рассказала онаПо словам Анастасии Тимощенко, данные витамины и микроэлементы используются мужским организмом для осуществления сперматогенеза, делают мужские сперматозоиды активнее, подвижнее. Благодаря этому усиливается фертильность мужчины, повышаются его шансы на отцовство. Также продукты, богатые витаминами и минералами, полезны для профилактики эректильной дисфункции.Яичный желток и молочные продукты улучшают способность мужчины стать отцом, заявила медик.«Наиболее полезные продукты для мужского здоровья – это жирные сорта рыбы, яичный желток, печень рыб и животных, обогащенные молочные продукты, грецкие орехи, тыквенные семечки, свежие овощи и фрукты», - сказала терапевт Тимощенко.Помимо этого, специалист посоветовала мужчинам умеренно употреблять цельнозерновые продукты, «грубый» хлеб, нут, шпинат, свеклу, авокадо, бобовые, бананы, растительные масла, красное мясо и темный шоколад.

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