Все о семенах чиа

В течение многих столетий семена Salvia hispanica использовались ацтеками и индейцами Майя как источник жизненной энергииЧиа семена – это мелкие черные семечки растения Salvia hispanica, родиной которого является Южная Америка.В течение многих столетий семена Salvia hispanica использовались ацтеками и индейцами Майя как источник жизненной энергии. Само название «чиа» происходит от древнего слова Майя, обозначающего силу.В современном мире интерес к семенам чиа вырос лишь в последние десятилетия. И сейчас эти семечки считают необходимым компонентом правильного питания людей, следящих за своим здоровьем. Вот и мы разберемся более подробно в том, что же в семечках Salvia hispanica такого замечательного, и каким именно образом их следует включать в свой рацион.Состав семян чиаОбщие сведения:В 1 столовой ложке семян (это приблизительно 15 г) содержится:5 г растительной клетчатки;2 г белков;5 г жиров (2.5 из которых – это омега-3 жирные кислоты);9% от суточной дозы кальция;15% магния;15% марганца;5% фосфора.Также в семечках присутствуют витамины В1, В2 и В3, микроэлементы – цинк и калий.Если же говорить о таком часто интересующих худеющих показателе, как калорийность, то 1 столовая ложка семян включает в себя 68.5 ккал. Не так уж и мало. Однако если вычесть из этого количества те калории, которые приходятся на клетчатку, которая все равно не будет усвоена организмом человека, то калорийность несколько снижается и становится равной 50 ккал.Однако, несмотря на такую достаточно высокую калорийность, семена чиа все равно показаны для похудения.Высокое содержания кальция1 столовая ложка семян несет в себе 9% от суточной дозы кальция. Это очень много. Больше, чем в натуральных молочных продуктах.А если принять во внимание, что натуральных молочных продуктов сейчас днем с огнем не сыщешь, а если и сыщешь, то многие люди их не могут есть в принципе, высокое содержания кальция в чиа приобретает еще большую значимость. Особенно для людей с высоким риском остеопороза, например, для женщин после менопаузы.Внимание «ложные» омега-3 жирные кислотыЕсли оценивать количество омега-3 жирных кислот в составе семян чиа по весу, то их содержание аналогично тому, что имеет место в дикой морской жирной рыбе.Можно было бы и порадоваться этому факту, но не все так просто.Дело в том, что львиная доля омега-3 кислот в этих семечках приходится на ALA (альфа-линоленовую кислоту). Чтобы оказать свое положительное влияние на организм ALA должна перейти в другие формы: в EPA (эйкозапентаеновую кислоту) и в DHA (докозагексаеновая кислоту).Однако организм человека крайне плохо преобразует ALA в EPA и DHA. Особенно большие сложности имеются с переводом ALA в DHA, а именно DHA обладает самыми полезными качествами.Таким образом, можно сказать, что омега-3 жирные кислоты семян чиа не вредны, но и не полезны. Это особенно важно понимать вегетарианцам, которые часто полагают, что, включая в свой рацион семена чиа, они насыщают организм и омега-3 жирными кислотам, которые могут полностью заменить собой кислоты из животных источников. К сожалению, это не так.Другие полезные соединения в семенах чиа:хлорогеновая кислота – антиоксидант, показанный для снижения кровяного давления;кофейная кислота – помогает бороться с хроническим воспалением, являющимся источником огромного количества серьезных заболеваний от рака до лишнего веса;кварцетин – антиоксидант, обладающий способностью предотвращать развитие некоторых видов рака, остеопороз и болезни сердца;кемпферол – антиоксидант, необходимый для профилактики рака.Семена чиа для похуденияСегодня многим худеющим прекрасно известен тот факт, что семечки чиа помогают избавиться от лишнего веса. Давайте попробуем разобраться более детально в том, как же именно они это делают.Помощь в нормализации массы тела, которую оказывают семена чиа, в основном связана с двумя веществами, входящими в их состав, — с клетчаткой и белком.КлетчаткаВ 1 столовой ложке семян чиа содержится целых 6 граммов углеводов. Но много это или мало?Оказывается, что мало, ибо 5.5 из них приходится на клетчатку, которая не усваивается организмом, а, значит, и не повышает уровень сахара в крови, и не требует выброса инсулина. То есть не может быть рассмотрена как классический углевод.Истинных углеводов в 1 столовой ложке семечек всего 0.5 г. И это делает их продуктом с совсем низкими гликемическим индексом и гликемической нагрузкой.В то же время благодаря наличию в семенах больших количеств клетчатки, они способны адсорбировать на себя значительное количество воды. Обычно масса воды, которую вбирают в себя семена, в 10-12 раз превосходит их собственный вес.Вода превращает семена в некое подобие геля, который заполняет желудок и вызывает ощущение сытости.И кроме ощущения сытости, у образовавшегося в желудке геля есть еще одно важное для похудения свойство – он замедляет переваривание пищи.Заполненность желудка и медленное усвоение поступившей в организм пищи дает возможность худеющему человеку потреблять в сутки намного меньше калорий, чем он это обычно делает, но при этом не страдать от чувства голода.Есть у семян чиа и еще одно качество, помогающее людям сбросить лишний вес. Это – благоприятное воздействие на микрофлору кишечника.Известно, что, если кишечная микрофлора не в порядке, вес тела нормальным быть не может. Именно поэтому продукты, содержащие большое количество пробиотиков и пребиотиков, например, квашеная капуста, помогают худеть.Белок14% от веса семян составляет белок. Безусловно, это значительно меньше, чем в яйцах или в спирулине – продукте, которой богат белком, как ничто иное на земном шаре. Однако для растительной пищи это достаточно высокий показатель.Также важно отметить, что протеины в семенах высокого качества и включают в себя множество незаменимых аминокислот.Белки обладают массой полезных свойств для здоровья. В том числе они помогают худеть.Например, доказано, что потребление худеющими белка снижает аппетит и навязчивые мысли на еде приблизительно на 60%, а тягу к ночным перекусам – на 50%.Другие полезные свойстваСегодня семенам чиа приписывают очень много положительных влияний на здоровье человека. Почему «приписывают»? Да потому, что пока нет однозначных научно доказанных данных о том, что эти влияния на самом месте имеют место.Какие-то исследования были проведены лишь на животных, в каких-то изысканиях одновременно с семенами чиа оценивалось воздействие и других продуктов, какие-то эксперименты носят по сей день лишь единичный характер.Поэтому нельзя со стопроцентной вероятность утверждать, что да – семена чиа имеют все то положительное влияние, которое им приписывают. Однако вероятность того, что они его все же имеют, очень высока.Итак, семена чиа умеют…Выполнять профилактику болезней сердца и сосудовЕсть данные о том, что они уменьшают уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) и триглицеридов – веществ, ассоциированных с болезнями сердца и сосудов. И одновременно с этим увеличивают концентрацию «хорошего» холестерина и уменьшают хроническое воспаление, что положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.Также в некоторых экспериментах было показано, что включение в ежедневный рацион семян чиа помогает снизить повышенное артериальное давление.Улучшать контроль за уровнем сахара в кровиВ опытах на животных было показано, что семечки уменьшают резистентность к инсулину и улучшают контроль организма за уровнем сахара в крови. И то, и другое крайне важно для профилактик метаболического синдрома, ведущего к набору лишнего веса, диабету, гипертонии и еще целому букету опасных заболеваний.Повышать физическую выносливостьЕсть данные о том, что семена чиа могут увеличивать выносливость при кардиотренировках, например, на беговой дорожке, также эффективно, как это делают энергетики, включаемые в профессиональное спортивное питание.Именно поэтому семена чиа можно спокойно добавлять к рецептам правильного питания перед тренировками. Энергетический эффект от их потребления длится в течение 90 минут.Противопоказания и побочные эффектыОбычно семена чиа переносят хорошо. Но это не означает, что они вообще не имеют побочных эффектов и противопоказаний.Метеоризм и другие проблемы с ЖКТВздутие живота и повышенное газообразование представляют собой наиболее часто встречающийся побочный эффект при употреблении семян чиа. Кроме метеоризма, могут наблюдаться диарея или запор, иногда боли в животе.Как правило, чтобы избавиться от этих побочных эффектов, надо уменьшить дозу потребляемых семян, а также использовать их в виде муки, добавляя в выпечку (см. ниже).Аллергические реакцииУ некоторых людей семечки могут приводить к развитию аллергии, причем достаточно сильной. Симптомами аллергической реакции на чиа являются:слезотечение;тошнота и рвота;сыпь и крапивница;затрудненное дыхание, отек полости рта и горла.При этом известно, что аллергией данного вида страдают все те люди, у кого имеется аллергия на горчицу.Разжижение крови и чрезмерное снижение артериального давленияЭтот эффект семян связан с присутствием в них больших количеств омега-3 жирных кислот. Даже несмотря на то, что данные омега-3 жирные кислоты не совсем «правильные», они умеют влиять на свертываемость крови и на артериальное давление.Данный аспект влияния может быть положительным. Но не всегда.Так если имеет место пониженная свертываемость крови или принимаются специальные медикаменты, включать в рацион семена чиа надо с большой осторожностью и лишь после консультации с врачом.То же самое относится и к гипотонии. Если имеет место низкое артериальное давление или используются препараты для его снижения, употреблять семечки надо с большой осторожностью.Патологическое снижение сахара в кровиПоскольку существуют данные о том, что смена чиа умеют понижать уровень сахара, имеются также и опасения, что, принятые вместе с противодиабетическими лекарственными средствами, они могут приводить к гипогликемии.Случаи опасной для жизни гипогликемии у диабетиков на фоне употребления семян чиа пока зарегистрированы не были. Однако врачи рекомендуют с осторожность включать семена чиа в свой рацион тем людям, кто принимает медикаменты для понижения уровня сахара.Беременность и кормление грудьюТо, как влияют семена чиа на беременных и кормящих женщин, пока изучено не было. А потому медицинская рекомендация тут одна: всем беременным и кормящим от семян чиа надо полностью отказаться.Повышение риска развития рака простатыВ семенах чиа много антиоксидантов, а потому они являются средством профилактики рака. Однако в них еще много и ALA омега-3 жирной кислоты, значительное потребление которой увеличивает риск развитие злокачественных новообразований в простате.То, что и семена чиа, а не только ALA кислота, обладают таким эффектом, однозначно доказано было. Данные противоречивы. Но все же людям, которые имеют высокую предрасположенность к развитию рака предстательной железы, от употребления этих семечек лучше отказаться.Риск привыканияКак это и ни удивительно звучит, но семена чиа могут приводить к развитию самого настоящего привыкания и зависимости от них.Поэтому включать в свой рацион данный продукт надо не постоянно, а курсами, делая перерывы. Также от использования семечек этого вида лучше отказаться тем людям, кто знает за собой склонность к быстрому развитию зависимостей.Ухудшение абсорбции некоторых микроэлементовКак и все прочие семена, чиа несут в себе фитиновую кислоту, мешающую организму усваивать железо и цинк из продуктов питания.Впрочем, данный недостаток легко устраним при помощи вымачивания (см. ниже)Проблемы с глотаниемКак только семена чиа соприкасаются с водой, они немедленно образуют гелеподобный шар, который может полностью перекрыть пищевод.Чтобы этого не произошло, семечки никогда не надо употреблять просто в сухом виде, запивая их водой.Особую осторожность следует проявлять людям с дисфагией или другими проблемами с глотанием.Как правильно употреблять семена чиа?Надо ли предварительно замачивать?Не обязательно, но крайне желательно. И есть несколько причин, почему это так.1. Замачивание дает возможность удалить из семян некоторые вредные соединения (фитиновую кислоту).2. После замачивания полезные вещества, сокрытые глубоко в семечках, приобретают большую доступность для организма человека.3. Замоченные семена легче глотать. Как уже было сказано выше, если использовать сухие и просто записать их водой, можно подавиться.4. Если семена замочить, то отпадает необходимость пить большие объемы воды. Данные семечки оттягивают на себя в 10-12 раз больше воды, чем они весят. Поэтому если использовать их сухими, надо пить много воды, иначе они заберут жидкость из кишечника, и это может иметь отрицательные последствия.Как правильно замачивать?Для замачивания семян чиа их просто заливают водой в соотношении 1:10.Обычно на 1.5 столовые ложки семян берут 1 стакан воды. Безусловно, эта пропорция не является строгой.Время замачивания составляет от 30 до 120 минут.Превращение в мукуЕще один вариант подготовки семян чиа к употреблению – это превращение их в муку в обычной кофемолке. Полученную муку можно впоследствии добавлять в любые рецепты выпечки от блинов до хлеба. И не просто добавлять, а заменять обычную мукой чиа в том случае, если вы находитесь на безглютеновой диете.Также муку из чиа используют в качестве полезной панировки для рыбы, котлет и т.д.Так как в чиа много жиров, они легко окисляются. С целыми семенами этого не происходит, но с мукой да. Поэтому хранить муку из чиа надо только в герметично закрытой посуде в холодильнике.

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