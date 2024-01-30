Антимикробные свойства томатного сока могут убить сальмонеллу

Согласно исследованию, опубликованному в Microbiology Spectrum, журнале Американского общества микробиологии, томатный сок может убить Salmonella Typhi и другие бактерии, которые могут нанести вред здоровью пищеварительного тракта и мочевыводящих путей.Salmonella Typhi — смертельный человеческий патоген, вызывающий брюшной тиф. «Наша главная цель в этом исследовании заключалась в том, чтобы выяснить, могут ли помидоры и томатный сок убивать кишечные патогены, в том числе Salmonella Typhi, и если да, то какие качества у них есть, которые заставляют их работать», — сказал ведущий автор исследования Чонмин Сон из Корнелльского университета.Сначала исследователи в ходе лабораторных экспериментов проверили, действительно ли томатный сок убивает Salmonella Typhi. Убедившись, что это так, команда изучила геном томата, чтобы найти в нем антимикробные пептиды. Антимикробные пептиды представляют собой очень маленькие белки, которые повреждают бактериальную мембрану, которая сохраняет их целостность. Исследователи выбрали четыре возможных антимикробных пептида и проверили, насколько хорошо они действуют против Salmonella Typhi. Это помогло им найти два антимикробных пептида, эффективных против Salmonella Typhi.Исследовательская группа провела дополнительные тесты на варианты Salmonella Typhi, которые появляются в местах, где заболевание распространено. Они также провели компьютерное исследование, чтобы узнать больше о том, как антибактериальные пептиды убивают Salmonella Typhi и другие кишечные патогены. Наконец, они изучили, насколько хорошо томатный сок действует против других кишечных патогенов, которые могут нанести вред здоровью пищеварительного тракта и мочевыводящих путей.Самым значительным открытием является то, что томатный сок эффективен в уничтожении Salmonella Typhi, ее гипервирулентных вариантов и других бактерий, которые могут нанести вред здоровью пищеварительного тракта и мочевыводящих путей. В частности, два антимикробных пептида могут уничтожать эти патогены, повреждая бактериальную мембрану — защитный слой, окружающий патоген.«Наши исследования показывают, что помидоры и томатный сок могут избавиться от кишечных бактерий, таких как сальмонелла», — сказал Сонг. Исследователи выразили надежду, что когда широкая общественность, особенно дети и подростки, узнает о результатах исследования, они захотят есть и пить больше помидоров, а также других фруктов и овощей, поскольку они обеспечивают потребителям естественные антибактериальные преимущества.

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