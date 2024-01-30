Healthline: свекольный сок крайне полезен для здоровья, нутрициолог Строков рассказал о влиянии свеклы на мозг и сердце
Исследования доказывают, что этот продукт богат антиоксидантами, клетчаткой и витаминами. Регулярное питье свекольного сока помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, предупредить воспалительные процессы.
Помимо этого, ученые выяснили, что свекла снижает давление за счет расширения сосудов, повышает иммунитет и общую работоспособность, снижает вес, нормализует уровень сахара и холестерина в крови.
При запорах сок свеклы будет отличной добавкой к привычным смузи и рациону в целом. Главное не переборщить с количеством, чтобы не столкнуться с диарей, пишет издание Helthline.
"Помимо того, что свекла богата витаминами и минералами, она также богата другими полезными для здоровья соединениями, такими как антиоксиданты, каротиноиды и нитраты, которые помогают еще больше увеличить количество полезных свойств свеклы. Кроме того, они очень универсальны и их можно легко добавлять в самые разнообразные вкусные блюда", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков
Почему свекла полезна и можно ли есть ее каждый день? Продолжайте читать, чтобы узнать больше о возможных преимуществах и побочных эффектах свеклы, а также о некоторых простых способах включения этого питательного овоща в свой рацион.
Преимущества
Высокое содержание антиоксидантов
Антиоксиданты — это соединения, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы, предотвращая окислительный стресс и повреждение клеток. Некоторые исследования показали, что антиоксиданты могут защитить от многих типов хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак и диабет.
Свекла, естественно, богата фитонутриентами, борющимися с болезнями, антиоксидантами, витаминами и микроэлементами. Они являются отличным источником определенного типа фитонутриентов, называемых беталаинами, которые обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и обеспечивают многие преимущества свеклы для здоровья.
Помогите снять воспаление
В одной модели на животных добавление свеклы смогло уменьшить окислительный стресс и воспаление у крыс. Исследование на людях также подтвердило противовоспалительные свойства свеклы, показав, что как вареная свекла, так и свекольный сок способны снизить уровень маркеров воспаления у людей с высоким кровяным давлением.
Укрепление здоровья сердца
Одним из самых больших преимуществ свекольного сока является его способность укреплять здоровье сердца.
"Свекла является богатым источником пищевых нитратов, которые действуют как сосудорасширяющие средства, помогая улучшить кровоток и снизить кровяное давление".
Улучшите работу мозга
Когда вы становитесь старше, вполне естественно испытывать снижение умственных и когнитивных функций, поскольку такие состояния, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, становятся все более распространенными.
"Однако из-за высокого содержания пищевых нитратов есть некоторые доказательства того, что порошок свеклы полезен для здоровья мозга и может помочь защитить от возрастного снижения когнитивных функций", - говорит Строков.
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