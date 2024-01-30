Healthline: свекольный сок крайне полезен для здоровья, нутрициолог Строков рассказал о влиянии свеклы на мозг и сердце

Эксперты в области питания выяснили, какое воздействие на организм оказывает питье сока свеклы.Исследования доказывают, что этот продукт богат антиоксидантами, клетчаткой и витаминами. Регулярное питье свекольного сока помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, предупредить воспалительные процессы.Помимо этого, ученые выяснили, что свекла снижает давление за счет расширения сосудов, повышает иммунитет и общую работоспособность, снижает вес, нормализует уровень сахара и холестерина в крови.При запорах сок свеклы будет отличной добавкой к привычным смузи и рациону в целом. Главное не переборщить с количеством, чтобы не столкнуться с диарей, пишет издание Helthline."Помимо того, что свекла богата витаминами и минералами, она также богата другими полезными для здоровья соединениями, такими как антиоксиданты, каротиноиды и нитраты, которые помогают еще больше увеличить количество полезных свойств свеклы. Кроме того, они очень универсальны и их можно легко добавлять в самые разнообразные вкусные блюда", - говорит врач-нутрициолог Игорь СтроковПочему свекла полезна и можно ли есть ее каждый день? Продолжайте читать, чтобы узнать больше о возможных преимуществах и побочных эффектах свеклы, а также о некоторых простых способах включения этого питательного овоща в свой рацион.ПреимуществаВысокое содержание антиоксидантовАнтиоксиданты — это соединения, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы, предотвращая окислительный стресс и повреждение клеток. Некоторые исследования показали, что антиоксиданты могут защитить от многих типов хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак и диабет.Свекла, естественно, богата фитонутриентами, борющимися с болезнями, антиоксидантами, витаминами и микроэлементами. Они являются отличным источником определенного типа фитонутриентов, называемых беталаинами, которые обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и обеспечивают многие преимущества свеклы для здоровья.Помогите снять воспалениеВ одной модели на животных добавление свеклы смогло уменьшить окислительный стресс и воспаление у крыс. Исследование на людях также подтвердило противовоспалительные свойства свеклы, показав, что как вареная свекла, так и свекольный сок способны снизить уровень маркеров воспаления у людей с высоким кровяным давлением.Укрепление здоровья сердцаОдним из самых больших преимуществ свекольного сока является его способность укреплять здоровье сердца."Свекла является богатым источником пищевых нитратов, которые действуют как сосудорасширяющие средства, помогая улучшить кровоток и снизить кровяное давление".Улучшите работу мозгаКогда вы становитесь старше, вполне естественно испытывать снижение умственных и когнитивных функций, поскольку такие состояния, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, становятся все более распространенными."Однако из-за высокого содержания пищевых нитратов есть некоторые доказательства того, что порошок свеклы полезен для здоровья мозга и может помочь защитить от возрастного снижения когнитивных функций", - говорит Строков.

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