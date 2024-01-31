Врач Соломатина: избыток жира в организме меняет поведение человека

Врач-диетолог Елена Соломатина: при избыточном накоплении жира возникает сбой в нормальном функционировании организма.Врач Соломатина рассказала , что ожирение может радикальным образом изменить организм и человека. По словам медика, избыток жира в организме работает как отдельная эндокринная ткань, которая влияет на соотношение гормонов и в связи с этим – на поведение человека.«Мозг у людей с ожирением перестает слышать сигналы лептина, гормона насыщения. Вся система организма ломается, и человек перестает понимать, когда он насыщается при приеме пищи. Также начинаются сбои в поджелудочной железе, возникает инсулинорезистентность. Человек постоянно чувствует себя голодным и хочет сладкого», - пояснила Елена Соломатина.Врач добавила, что когда под воздействием излишков жира меняется пищевое поведение человека, который постоянно ищет для себя высококалорийную и сладкую пищу, в кишечном микробиоме начинают происходить негативные процессы, связанные с размножением вредных бактерий. Эти микроорганизмы выделяют токсины, провоцирующие воспаление. В результате человек становится подвержен проблемам с сосудами, атеросклерозу, ожирению печени, заболеваниям головного мозга.Соломатина подчеркнула, что в критических случаях ожирение способствует таким глубоким изменениям в состоянии организма, что человек становится неспособен справиться с ним самостоятельно. Любое ограничение в питании вызывает ответные реакции организма, заставляющие его испытывать стресс, и контролировать это волевым усилием невозможно. Подобное ожирение можно лечить только с помощью врачей.

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