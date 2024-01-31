Стоматолог предупредила о рисках при использовании электрической зубной щётки

Неправильное положение устройства во время чистки может привести к повреждению эмали. Перед покупкой средств гигиены полости рта необходимо проконсультироваться с врачом. Об этом рассказала Людмила Хугаева.«Электрическая зубная щётка на самом деле очень сложная щётка, потому что не все взрослые умеют пользоваться электрическими щётками. Очень часто пациенты приходят с эмалью, которая истончена, и к этому приводит неправильно подобранные зубные пасты, неправильно подобранная зубная щётка, неправильно подобранные препараты, которыми мы пользуемся в повседневной жизни.Поэтому для начала нужно проконсультироваться с врачом-гигиенистом. Он вам подберёт эту щётку. Да, они отпускаются без рецепта. Зубную щётку электрическую можно приобрести в любом магазине, в любой аптеке, в интернет-магазинах. Но всё-таки электрическую щётку нужно приобретать после консультации с гигиенистом. Иначе она будет портить. Это как медвежья услуга: вроде она чистит зубы, но в то же время неправильный угол наклона щетины щётки — это содранная эмаль. С ней нужно быть аккуратнее».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки