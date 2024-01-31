SR: прогулки на природе улучшают умственные способности и работу мозга

Научные исследования, проведенные в Department of Psychology University of Utah, выявили положительное воздействие прогулок на свежем воздухе на активность мозга, согласно информации, опубликованной в Scientific Reports (SR).Существует гипотеза о том, что современная городская среда предъявляет высокие требования к нашему вниманию, что со временем может вызывать умственную усталость из-за истощения ресурсов внимания. Наоборот, природная среда предоставляет возможность восстановить эти ресурсы. Несмотря на то, что эти утверждения ранее оценивались с использованием самоотчетов и поведенческих данных, понимание нейронных механизмов, лежащих в основе этих преимуществ внимания, оставалось ограниченным.Недавнее рандомизированное контролируемое исследование проведено с использованием электроэнцефалографии для изучения трех аспектов внимания: оповещения, ориентации и исполнительного контроля, как с точки зрения поведения, так и нейронной активности. Участники (N = 92) выполнили задание "Сеть внимания" до и после 40-минутной прогулки на природе или в городской среде. Те, кто гулял на природе, отметили более восстанавливающий эффект, чем те, кто гулял в городе.Более того, группа, посещавшая природные места, проявила повышенную негативность, связанную с ошибками, после прогулки. Этот эффект наблюдается в компоненте мозга, ответственном за события и отражающем способность к исполнительному контролю. Группа, гулявшая в городе, не проявила таких изменений. Эти результаты свидетельствуют о том, что 40-минутная прогулка на природе способствует усилению исполнительного контроля на нейронном уровне, предоставляя потенциальный нейронный механизм восстановления внимания на природе.

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