«Инерция сна»: почему не стоит ставить несколько будильников и откладывать подъем

Некоторые специалисты утверждают, что нельзя ставить несколько будильников подряд и постоянно их откладывать. Такой способ пробуждения негативно влияет на циркадные ритмы и нарушает самочувствие после пробуждения.Врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева рассказала «Вечерней Москве», действительно ли опасно для здоровья постоянно откладывать будильник и какие привычки помогут взбодриться утром.Опасно ли откладывать будильникПо ее словам, если человек не может встать с первого будильника, это признак того, что качество или длительность его сна нарушены. Это приводит к высокой дневной сонливости. Однако нельзя утверждать, что перестановка будильника или установка сразу нескольких подряд является опасной.— Есть исследования на эту тему, согласно которым если мы используем один будильник по сравнению с отсроченными, то это лучше влияет на качество сна. Если вы будете переставлять будильник несколько раз и он будет звучать через каждые 10 минут, то время окончательного пробуждения увеличит длительность сна. Но последний час сна будет некачественным, — объяснила Царева.С другой стороны, будет наблюдаться инерция сна, которая характеризуется спутанностью сознания в течение 15–30 минут после пробуждения. Это нормально, но несколько будильников увеличивают вероятность ее возникновения, нежели один, предупредила сомнолог.— Я рекомендую вставать за час перед работой, чтобы прийти в себя, позавтракать и сходить в душ, если вам нужно ехать в офис. А если вы работаете удаленно, то необходимо встать за полчаса до активной деятельности, чтобы прошла инерция сна. Но нужно учитывать, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека, — посоветовала специалист.Как взбодриться после пробужденияПо мнению сомнолога, существует несколько эффективных способов быстро взбодриться с утра, кроме чашки кофе.— Безусловно, кофе многих бодрит, но это не единственный способ стать более энергичным после пробуждения. Важно запомнить: то, что мешает сну, обычно помогает взбодриться. Это может быть еда, которая повышает температуру или давление, например, блюда со специями, — отметила Царева. — Также регулярный завтрак помогает встать людям, которым это сложно дается. Голод провоцирует пробуждение.Кроме того, яркий свет белого и голубого спектра помогает взбодриться и легко проснуться. Так же как и физическая нагрузка с утра, потому что повышает пульс, артериальное давление и температуру тела. Соответственно, помогает быть более бодрым и избавиться от сонливости, заключила эксперт.

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