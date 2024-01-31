Флеболог Авакян: озноб при общем ухудшении состояния может указывать на тромбоз

Хирург-флеболог Армен Авакян: при возникшем тромбозе человек может ощутить резкое ухудшение самочувствия.Флеболог Авакян рассказал , что при тромбозе кровь сворачивается внутри сосудов, либо в полостях сердца, образуя закупоривающие их сгустки – тромбы. Человек с таким нарушением становится подвержен ишемии, инсульту, инфаркту, гангрене – все эти состояния в той или иной степени угрожают жизни. Авакян подчеркнул, что выявлять тромбоз необходимо как можно раньше, чтобы успеть предотвратить возможную катастрофу.«Симптомы тромбоза зависят от места образования кровяных сгустков, которые могут возникать как в артериях, так и в венах. Чаще всего он затрагивает вены нижних конечностей», - поделился врач.По словам Авакяна, возникший в ноге тромбоз вызовет отек – может распухнуть голень, бедро, лодыжка, или полностью вся нога. Если тромб закупорил вену, находящуюся глубоко в конечности, то последняя посинеет. В случае тромбоза поверхностных вен участок его расположения на ноге вздуется, будет красным и горячим на ощупь.Общее ухудшение состояния, когда человек ощущает внезапную сильную слабость (вплоть до невозможности стоять на ногах), озноб, потливость, тоже может указывать на тромбоз, которым поражается артерия.«Ухудшение общего состояния, слабость, озноб, недомогание и повышение температуры тела – все эти признаки могут указывать на тромбоз», - сказал специалист.Авакян добавил, что некоторые люди бывают подвержены тромбозу в силу наследственности. Кроме того, риск пострадать из-за него увеличивается из-за малоподвижного образа жизни, постоянной работы на ногах, избыточного веса, курения, растущего возраста.

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