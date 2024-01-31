Исследователи назвали всем знакомую специю, способную снизить холестерин

Оказывается, специи могут не только привносить разнообразие в привычные каждому блюда. Они могут также нести пользу для нашего организма. В частности, исследователи назвали специю, которая способна снизить уровень холестерина.Такой специей является корица. Этот продукт, который без труда можно найти в любом магазине, имеет целый ряд положительных особенностей. Она обладает большим количеством антиоксидантов, имеет противовоспалительные свойства, а также способна укрепить иммунную систему.Помимо этого, в корице содержатся некие биоактивные соединения. Именно они и помогают понизить холестерин, а также способны поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

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