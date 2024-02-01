Проверьте родинку! В каких случаях нужно срочно к врачу

За последние 10 лет резко увеличилась заболеваемость меланомой. Рак кожи часто развивается из родинки или родимого пятна, поэтому врачи рекомендуют раз в год проверять их у дерматолога. В домашних условиях также следует осматривать невусы, знать симптомы, при которых требуется срочная консультация специалиста.Родинки начинают появляться после первого года жизни. Они могут увеличиваться в размере, менять очертания. Врачи-дерматологи разработали алгоритм проверки – систему «АККОРД» на основе 6 признаков опасного перерождения, который следует знать каждому человеку.Факторы риска при раке кожиРодинка или невус – результат пигментации кожи, при котором на одном участке возникает скопление большого количества клеток-меланоцитов. Такие новообразования могут возникать практически на любой части тела, включая слизистые оболочки и десны. В норме они принимают разные формы и очертания, могут быть светлого или темного оттенка, красного или черного цвета.В обычном состоянии родинки не опасны для здоровья, не влияют на наше самочувствие. Но под воздействием определенных факторов может начаться перерождение меланиновых клеток в ткани злокачественной опухоли. На ранней стадии рак кожи хорошо поддается лечению, поэтому важно знать первые признаки опасной болезни.Среди факторов риска, которые провоцируют перерождение родинки в опухоль:Частое пребывание на солнце, загар без применения защитного крема или лосьона.Постоянное воздействие на родинку швами одежды, бретельками бюстгальтера, воротом рубашки.Гормональный сбой в организме при менопаузе или половом созревании, после беременности.Наличие в семье родственников с диагнозом «рак кожи».Более подвержены заболеванию люди со светлой кожей, которая от природы сильнее поглощает вредные УФ-лучи солнца. Будьте более внимательны своему здоровью, если на теле присутствует много родинок и пятен размером от 0,6 см.Система «АККОРД»: правила проверки родинокЧтобы не пропустить первые признаки меланомы, регулярно осматривайте себя самостоятельно. Запомните всего б признаков, указывающих на опасность, чтобы вовремя обратиться к врачу.А – асимметрияПри визуальном осмотре представьте, что через образование проходит ровная линия. Если полученные половинки невуса примерно симметричны, повода для волнения у вас нет. При нарушении или увеличении лучше обратитесь к дерматологу за консультацией.К – крайУ здоровой родинки очертания ровнее, линии плавные и мягкие. На перерождение может указывать образование острых зубцов, резких волн.К – кровотеченияОбязательно обратитесь за помощью, если без травмы или разреза из невуса начали выделяться капли крови или сукровицы, жидкость с неприятным запахом.О – окраскаРодинки могут иметь разные оттенки, включая красный и насыщенный черный. В норме цвет не меняется на протяжении жизни. Если вы заметили потемнение, появились черные вкрапления или невус из светло-коричневого стал темным, лучше показаться специалисту.Р – размерПо наблюдениям онкологов более склонны к перерождению в меланому родинки, превышающие в диаметре 0,6 см.Д – динамикаОдним из признаков доброкачественности родинки считается рост волосков. Если образование изменилось, на поверхности могут появляться ранки, трещины или шершавые корочки.Как защитить себя от меланомы: меры профилактикиНесмотря на наследственность, предупредить развитие онкологического заболевания можно, если соблюдать простые правила безопасности:Старайтесь избегать открытого солнца в период с 11.00 до 16.00.Загорайте только в «безопасные часы» когда солнце менее активно, старайтесь больше находиться в тени.Летом используйте защитный крем не только на пляже, но и отправляясь в магазин или на прогулку в парк.В жаркие дни соблюдайте питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания и сухости кожи.Для предотвращения меланомы старайтесь не травмировать родинки. Если невус находится в «зоне риска», часто соприкасается со швами, его нужно удалить у хирурга-онколога. Лучше не наносить на образование краску для волос, пилинги, не пытаться замаскировать его косметическими средствами.После осмотра врач может предложить удалить родинку, которая меняет форму или цвет, располагается в «неудобном» месте. В сочетании с самообследованием это снижает вероятность столкнуться с опасной патологией до 100%.

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