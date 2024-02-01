Опасен ли холод для сердечников? Врач развеял популярный миф
Почему вред холода для сердца — миф
Во-первых, есть научные доказательства. В 1980-х годах учёные пытались выявить взаимосвязь между ростом числа заболеваний и погодными условиями. И исследования показали, что погода ни при чём. Исключение лишь одно: нашли очень слабую связь между болью в суставах у пациентов с ревматическими заболеваниями и сырой и холодной погодой.
Во-вторых, сейчас считается, что сердечно-сосудистые заболевания зависят от нескольких факторов. Погоды среди них нет.
Чаще всего эти заболевания вызваны следующими причинами:
— высокое кровяное давление;
— курение;
— повышенный уровень «плохого» холестерина (липопротеины низкой плотности, ЛПНП);
— лишняя масса тела.
Александр Лаврищев – врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
Прежде чем бояться мороза, следует узнать у своего врача, как у вас обстоят дела с основными причинами, которые вполне могут привести вас к беде. И если проблема существует — надо решать именно её.
В-третьих, правильное лечение, а не погодные условия играет ключевую роль в том, как будет протекать сердечно-сосудистое заболевание и приведёт ли оно к опасным последствиям — обострению, инвалидности или смерти, подчеркнул терапевт. При правильно подобранном лечении не страшны ни жара, ни холод.
Как понять, что вас лечат правильно
Узнать о том, как идёт лечение, всегда можно у своего врача. Но есть детали, помогающие отследить успешность процесса. Например, для профилактики повторного инфаркта необходимо держать уровень «плохого» холестерина ниже отметки 1,4 ммоль/л.
Но всё же ключевой фактор в состоянии страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями — артериальное давление.
«Если оно выше 135 мм рт. ст. «верхнее» и/или 85 мм рт. ст. «нижнее», как можно скорее обратитесь к врачу, не списывая всё на нервы или плохой астрологический прогноз», — посоветовал специалист.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Кардиология
Добавить комментарий