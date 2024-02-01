ТАСС: учёные опровергают миф о вреде дрожжевого хлеба для здоровья

В соцсетях идут бурные обсуждения о вреде дрожжей, используемых при выпечке хлеба. Утверждается, что дрожжи подавляют здоровую микрофлору кишечника и могут даже способствовать развитию рака.Изыскания, проведенные в Санкт-Петербургском филиале ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности, опровергают распространенные мифы. Учёные подчеркивают, что дрожжи, используемые в хлебопекарстве, не выживают при высоких температурах, которые присутствуют в процессе выпечки хлеба. Таким образом, жизнедеятельность дрожжей в хлебе прекращается при температуре выше 60° С.Дрожжи – это одноклеточные грибы, и используемые в хлебопечении виды принадлежат к роду Saccharomyces (сахаромицеты). Они создают пористую структуру в хлебе благодаря выделению углекислого газа в процессе брожения, делая его мягким и пышным.Многолетние исследования также показывают, что в свежевыпеченном хлебе не обнаруживается живых клеток дрожжей. Добавим сюда, что дрожжи давно применяются в хлебопекарной практике, и безопасность их использования подтверждена опытом.Эксперты также отмечают, что хлебопекарные дрожжи представляют собой чистую биомассу полезных клеток. Они содержат белок, витамины (особенно группы B) и другие биологически активные вещества, что положительно влияет на пищевую ценность хлеба.Таким образом, мифы о вреде дрожжей в пище не подтверждаются научными исследованиями, и продолжение использования хлеба с дрожжами в разумных количествах является безопасным и полезным для здоровья.

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