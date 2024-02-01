Диетолог Ирина Мансурова: питье горячей воды полезно при условии, что ее температура не превышает 40 градусов.Диетолог Мансурова рассказала, почему полезно пить умеренно горячую воду. Одна из причин: употребление такой воды облегчает состояние человека при ОРВИ.«Если пить умеренно горячую воду, можно снизить напряжение слизистых оболочек системы дыхания. При этом ускорится выведение слизи и мокроты из организма. Поэтому такая вода нередко рекомендуется при простудных заболеваниях, она помогает уменьшить проявления кашля, снять заложенность носа, убрать першение в горле», - объяснила эксперт.Помимо этого, прием нагретой воды способствует расширению кровеносных сосудов и активизации кровообращения. Благодаря такому эффекту организм интенсивнее освобождается от шлаков и потенциальных токсинов – в результате происходит укрепление иммунных ресурсов, улучшается состояние кожи, не бывает плохого запаха изо рта.Еще одно полезное свойство умеренно горячей воды состоит в снижении уровня кислотности желудка, что предотвращает появление изжоги. Вдобавок ее питье помогает поддерживать здоровый вес или худеть.«Употребление горячей воды помогает стимулировать метаболизм и снижать вес. Запускаются липидные процессы», - пояснила эксперт.Мансурова подчеркнула, что не следует пить жидкости, температура которых приближается к 60 градусам и выше. Настолько горячие напитки могут повреждать нежную слизистую пищеварительного тракта, что повышает риск развития рака.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки