Аюрведа: мускатный орех — целебные свойства и рецепты
Мускатный орех хорошо известен поварам всего мира. Его добавляют в самые различные блюда: крема, пудинги, мороженное, компоты, печенья, яблочное варенье и т.д.
Он хорошо сочетается с различными овощами: тыквой, картофелем, цветной капустой. Добавляют его и в рис, сыры, соусы. Кроме пряных качеств, этот удивительный орешек имеет и более широкое применение.
Мускатный орех, полезные свойства которого широко известны во всем мире, успешно используется в качестве лечебного средства, особенно при проблемах с пищеварением и нервозности.
Он имеет согревающую энергетику, стимулирует, но вместе с тем успокаивает. Воздействует на систему пищеварения, дыхания, нервную и репродуктивные системы.
Аюрведа выделяет следующие свойства мускатного ореха:
1. Тонизирует;
2. Улучает пищеварение (дипана);
3. Ветрогонное средство (ануломана);
4. Противоглистное (Krmighna) и очистительное;
5. Афродизиак (Vajikarana);
6.Укрепляет нервы.
Однако, несмотря на замечательные качества, которыми обладает мускатный орех, противопоказания у него тоже имеются. Так, например, из-за его тамастичной природы, злоупотреблять им не стоит. В больших дозировках он может воздействовать на ум притупляющее, а в еще больших – вызывать галлюцинации и ощущение отрыва от реальности. От его употребления стоит отказаться и тем, кто соблюдает благостную, сатвическую диету, стремясь к духовному просветлению.
Беременным тоже нужно воздержаться от употребления мускатника.
С осторожностью этот орешек рекомендуется применять Питта-доша представителям – он может вывести ее из равновесия, так как повышает Питту. Вата же и Капха доши понижает, поэтому подойдет для их успокоения.
Лечебные свойства
Мускатный орех имеет разнообразные лечебные свойства, благодаря наличию в своем составе большого количества полезных веществ:
антиоксидантов;
эфирных масел;
минералов (цинк, кальций, калий, железо, медь, магний и др.);
витаминов (группы В и А, РР, Е, Н).
Аюрведа считает молотый мускатный орех замечательным средством для повышения абсорбции веществ в кишечнике, особенно тонком. Эта специя также оказывает вяжущее, успокаивающее и ветрогонное действие.
Применяется при:
дизентерии, диарее, дисбактериозе;
болях и вздутии живота, кишечных газах;
нервных расстройствах, депрессиях и апатиях;
бессоннице;
импотенции или преждевременном семяизвержении;
недержании мочи;
болях в суставах, остеохондрозе, артритах, миозитах (воспаление мышц);
простуде, насморке, кашле и т.д.
Мускатный орех стимулирует кровообращение, что позволяет успешно использовать его в массажных средствах (согревающее действие), а также для питания и укрепления волос.
Этим же качеством вызван тонизирующий эффект, оказываемый им на весь организм.
Кроме того, специя нормализует мозговую активность и укрепляет память, повышает иммунитет и лечит сердечные заболевания.
Важное свойство мускатника – его очистительное действие на организм. Он помогает выводить накопившиеся токсины, участвует в лечении печени, предотвращает образование камней в почках. Антибактериальные свойства обеспечивают хороший эффект в профилактике заболеваний десен и зубов, убирают неприятный запах изо рта.
Для волос и массажа, кожи, суставов и мышц, а также в ароматерапии используется эфирное масло мускатного ореха. Ароматерапия с этим эфирным маслом хорошо обеззараживает и очищает воздух, стимулирует и приводит в тонус иммунную систему организма.
Способы применения
Существуют различные рецепты с мускатным орехом. Кроме того, что его просто добавляют в еду, в качестве приправы, есть также немало способов его применения для помощи при определенных недомоганиях. Приведем некоторые из них.
При диарее:
1. Аюрведа рекомендует смешать треть ч.л. специи с ч.л топленого масла Гхи, и принимать такую смесь несколько раза за день, понемногу слизывая ее с ложки;
2. Можно использовать другой рецепт, который помогает не только избавиться от диареи, но и улучшает усвоение пищи, избавляет от газов в кишечнике и вздутия живота, помогает при дизентерии. Нужно выпить пол стакана йогурта или ряженки, смешанной с таким же количеством воды, с добавлением имбиря и мускатного ореха, которых берут по 1/3 ч.л.
3. Еще один простой рецепт, который подойдет даже детям, – съесть банан, смешанный с мускатным орехом.
При бессоннице:
Полезно выпивать теплое молоко с мускатным орехом (четверть ч.л. на стакан молока). Такой напиток отлично успокаивает, повышает иммунитет и обеспечивает спокойный и крепкий сон.
Детям, у которых режутся зубы:
Дважды в день можно давать 0,1 г мускатного ореха смешанного с медом или молоком – это успокоит малыша.
При ревматизме или невралгиях:
Делают пасту из мускатника и кунжутного масла (можно заменить обычным растительным). Ее в разогретом виде накладывают на пораженное болью место.
При угревой сыпи и прыщах:
1. Смешиваются мед, мускатный орех и корица в однородную пасту, которую наносят на лицо, как маску. Все ингредиенты берутся поровну – по 1 ч.л. Через 30 мин. маску смывают теплой водой. Эта маска не только очистит кожу, но и выровняет ее контур, уберет следы от прыщей, смягчит.
2. Можно также делать скраб с молотой оранжевой чечевицы и мускатника.
При головных болях во время простуды:
Делают компресс из порошка ореха (2 ч.л.), смешанного с молоком (3 ст. л.). В такой смеси смачивают марлю и накладывают на лоб.
Орехи мускатника лучше хранить целыми, натирая их по мере надобности, так он дольше хранит свои ароматические качества и полезные свойства. Но вполне сойдет и уже готовый, тертый мускатный орех.
Где купить цельные орехи? Их продают в отделах со специями на рынке, иногда в супермаркетах. Проще всего найти и заказать такие орехи в интернет-магазинах.
За раз лучше не употреблять более четверти чайной ложки специи. При передозировке может возникнуть тошнота, ощущение жжения в желудке и даже рвота.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://econet.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий