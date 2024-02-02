Специалисты назвали продукты для здоровых и крепких костей

Частые переломы могут свидетельствовать об остеопорозе – заболевании, при котором кости человека ослабевают, теряя массу и ткани. И для того, чтобы вернуть здоровье костям, следует придерживаться специальной диеты.По словам врачей, для поддержания костей в здоровом состоянии важны три компонента: кальций, белки и витамин D. Начиная с 50 лет, людям следует употреблять не менее 1 тысячи мг кальция. Найти его в таких объемах можно в сыре, йогурте, фасоли, миндале и сардинах.В случае с белками также поможет фасоль, чечевица, молочные продукты, яйца, мясо, рыба, соя и орехи. Ну а для восполнения витамина D пригодятся яичные желтки, говяжья печень, молочные продукты и грибы.

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