Специалисты назвали продукты для здоровых и крепких костей
По словам врачей, для поддержания костей в здоровом состоянии важны три компонента: кальций, белки и витамин D. Начиная с 50 лет, людям следует употреблять не менее 1 тысячи мг кальция. Найти его в таких объемах можно в сыре, йогурте, фасоли, миндале и сардинах.
В случае с белками также поможет фасоль, чечевица, молочные продукты, яйца, мясо, рыба, соя и орехи. Ну а для восполнения витамина D пригодятся яичные желтки, говяжья печень, молочные продукты и грибы.
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