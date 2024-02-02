Не только детей: от каких болезней прививают бесплатно после 18 лет

Биолог Антонина Обласова рассказала, какие бесплатные вакцины положены взрослым в России, и что делать, если врач в поликлинике отказывает в прививке.Многие думают, что взрослых бесплатно прививают только от гриппа и ковида. Да и зачем прививать, если все вакцины получил в детстве? А вот и не все! И к тому же от некоторых болезней стоит сделать ревакцинацию.«Взрослым бесплатно согласно национальному календарю предоставляются следующие прививки:от дифтерии и столбняка — каждые 10 лет;от гриппа всем без ограничений по возрасту — ежегодно.Неболевшим, непривитым и не имеющим сведений о вакцинации:от краснухи — женщины до 25 лет включительно;от кори — всем до 35 лет включительно;от кори до 55 лет включительно: работникам медицинских организаций, образовательных учреждений, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовикам, сотрудникам КПП;от гепатита В — всем до 55 лет включительно.Прививки по эпидемиологическим показаниям для отдельных групп лиц и/или в отдельных ситуациях:от клещевого энцефалита — живущим в эндемичных регионах и выезжающим туда, работающим с живыми культурами вируса клещевого энцефалита;от гепатита А — живущих в неблагополучных регионах, выезжающим в такие регионы, контактным лицам в очагах гепатита А, медработникам, работникам сферы обслуживания, пищевой промышленности, организаций по обслуживанию водопроводов и канализаций. Кроме того, прививка положена всем при крупных авариях на водопроводных и канализационных сетях, стихийных бедствиях;от менингококковой инфекции — живущим в эндемичных регионах, призывникам, людям, которые находятся в очагах инфекции, в случаях эпидемии;от кори и паротита — всем контактным без ограничений по возрасту, неболевшим, непривитым, привитым однократно старше 6 лет, не имеющим сведений о прививках;от гепатита В и дифтерии — всем контактным, неболевшим, непривитым, не имеющим сведений о прививках;от пневмококковой инфекции — призывникам, людям старше 60 лет с хроническими заболеваниями, людям младше 60 лет, которые живут в организациях социального обслуживания (реабилитационные центры, дома престарелых и др.);от ветряной оспы — призывникам, непривитым или неболевшим из групп риска;от полиомиелита — всем контактным;от коронавируса — всем».«Группы риска, которые не расписаны в календаре по эпидпоказаниям, указаны в СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», — говорит биолог Антонина Обласова.Кроме того, в некоторых регионах есть свои региональные календари прививок, когда вакцинацию оплачивает местный бюджет. А также вакцинацию нередко включают в территориальную программу субъекта страны. Среди препаратов, которые закупают из местных бюджетов, могут быть прививки от ВПЧ, гепатита А, гемофильной инфекции, пневмококка, менингококка и ветрянки.Если вам отказывают в прививке«Пациент может столкнуться с ложными медотводами, с отказом совмещать несколько вакцин или делать прививки с интервалом менее месяца. Есть вероятность получить отказ в бесплатной прививке, хотя человек входит в группу риска», — говорит Антонина Обласова.Шаг 1. Распечатайте документы.Официальные инструкции к вакцине с сайта Государственного реестра лекарственных средств.Методические указания «Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами нацкалендаря прививок».Приказ Минздрава от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении нацкалендаря, календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям и порядка проведения профилактических прививок».Методические рекомендации по проведению профилактических прививок в соответствии с приказом Минздрава.Шаг 2. Попробуйте решить проблему с врачом.«Если вам говорят, что прививаться от клещевого энцефалита весной или от гриппа зимой поздно, вежливо покажите распечатанную инструкцию к вакцине, а также перечень противопоказаний, — говорит биолог. — Спрашивайте, если вам что-то непонятно. Вы имеете на это право».Шаг 3. Не конфликтуйте, но просите письменный отказ.«Если врач по-прежнему не соглашается, попросите показать регламентирующий документ. Например, ту же инструкцию», — советует Антонина Обласова.Если это не помогло, попросите у доктора письменный отказ с перечислением причин. А после вежливо и спокойно сообщите, что обратитесь к руководству медучреждения. Возможно, вас остановят в дверях и вакцинацию проведут».Шаг 4. Оформите запрос в письменном виде.Если врач стоит на своем, идите к заведующему или главному врачу и устно расскажите о ситуации.«Объясните, что вы серьезно относитесь к здоровью. Что необоснованный отказ в вакцинации подвергает вас неоправданному риску», — говорит эксперт.Шаг 5. Сделайте письменный запрос на предоставление письменного отказа в вакцинации.В отказе должны быть указаны причины и ссылки на документы, запрещающие вакцинацию. Излагайте свою позицию спокойно и без эмоций. Регистрируйте заявление у секретаря с присвоением ему входящего номера и получите на руки его копию.Шаг 6. Обращайтесь выше.Запрос не помог, тогда оформите обращение в региональный комитет или департамент здравоохранения.«Обычно это можно сделать онлайн, приложив сопроводительные документы. В некоторых вопросах могут помочь Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ваша страховая компания, — советует Антонина Обласова.Всегда начинайте с мирного настроя. Начиная с агрессии, вы сводите шансы на успех к нулю.

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