Приступ тревожности и Паническая атака: ЗНАТЬ разницу

Независимо от того, что у вас - приступ тревожности или паническая атака, важно обратиться к врачу или специалисту в области психиатрии, чтобы помочь вам добраться до глубинной причины вашего тревожного расстройства.У таких больных наблюдаются приступы тревожности в разное время суток. Годами этот термин вольно связывали с «панической атакой», и со временем они даже стали взаимозаменяемыми. Однако, хотя между приступами тревожности и паническими атаками и существуют сходства, на самом деле, эти состояния не одинаковы. О приступах тревожности говорят, когда пациент не только испытывает негативные чувства по простой шкале, но часто чувствует надвигающийся неумолимый рок. Как описывают в CalmClinic, люди в период приступа тревожности «чувствуют, что они вот-вот умрут или что все вокруг них, разваливается».Приступы тревожности и панические атакиПриступы тревожности характеризуются интенсивными и непреодолимыми психическими и физическими симптомами. В некоторых случаях физические показатели могут стать очень серьезными, имитируя серьезные проблемы со здоровьем.Тем не менее, фраза «приступ тревожности» не является официальным клиническим термином, но используется для описания периодов, которые по сравнению с «традиционными» случаями беспокойства являются более интенсивными.Даже в «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим болезням, 5-е изд.» или DSM-5 (которое часто используют для диагностики психических заболеваний) нет определения приступов тревожности - вместо этого его упоминают как «основную черту ряда заболеваний».С другой стороны, паническая атака происходит в случае внезапного эпизода интенсивного страха, который вызывает серьезную физическую реакцию, даже если нет никакой опасности или явной причины.Панические атаки очень пугают и могут существенно повлиять на вашу жизнь, хотя и не считаются опасными для жизни. Люди, которые испытывают панические атаки, часто чувствуют, что теряют контроль, испытывают сердечный приступ или даже умирают. Вот почему панические атаки, как утверждается, являются более серьезными, чем приступы тревожности.Большинство людей, как правило, за всю свою жизнь испытывают один-два приступа паники. Повторяющееся и неожиданное ощущение тревоги, и длительные периоды в страхе следующего приступа являются признаками панического расстройства.Симптомы панических атак появляются внезапно, они чрезвычайно интенсивны, достигают своего пика за 10 минут, а затем сходят на нет. Однако некоторые атаки могут длиться дольше или происходить друг за другом.Индикаторы приступов тревожности и панических атакК типичным симптомам приступа тревожности, на которые следует обращать внимание, относятся:Быстрое, учащенное сердцебиениеОщущение, будто сердце что-то сжимает или давит на негоОстрая боль в грудиДурнотаТрудно глубоко дышатьСлабость, покалывание и онемение рук и ногСильное чувство чего-то ужасного и неотвратимогоТрудности с концентрацией или сосредоточением внимания на чем-либо, помимо симптомовЧувство жжения сквозь кожу и мышцыТошнотаРасстройство желудкаДавление на голову, будто ее сжимают.С другой стороны, к признакам панических атак относятся:Ощущение надвигающейся гибели или опасностиБоязнь потери контроля или смертиБыстрое и учащенное сердцебиениеПотоотделениеДрожьОдышка или судорога в горлеОзнобПриливыТошнотаСпазмы в животеБоль в грудиГоловные болиГоловокружение, дурнота или слабостьЧувство онемения или покалыванияОщущение потери реальности или отключения от нее.Независимо от того, что у вас - приступ тревожности или паническая атака, важно обратиться к врачу или специалисту в области психиатрии, чтобы помочь вам добраться до глубинной причины вашего тревожного расстройства.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки