Врач Гадзиян: пить меньше литра жидкости в день вредно из-за риска сгущения крови

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян: отказ от употребления воды в течение дня является опасной для здоровья ошибкой многих людей.

Врач Марк Гадзиян посоветовал россиянам пить чистую воду и в целом следить за тем, употребляют ли они достаточно не содержащей сахар жидкости.

«Отказ от простой чистой воды (в пользу чая, кофе, газировки и других напитков) или недостаточное употребление жидкости – ошибка многих людей», - поделился мнением медик.

По словам специалиста, пить меньше одного литра чистой жидкости в день очень вредно для организма. В этом случае для человека значительно увеличивается риск сгущения крови, а также развития мочекаменной болезни.

Как пить воду: советы врача. Гадзиян отметил, что вода – это первое, что должен получать организм после пробуждения утром; ее прием активирует функционирование внутренних органов. Врач рекомендует выпивать после ночного сна один-два стакана.

Когда еще полезно выпивать стакан воды:

Незадолго до еды;
Перед тем, как купаться, идти в баню (вода помогает снизить кровяное давление);
Перед сном.

«Один стакан воды перед сном может помочь предотвратить инсульт и инфаркт», - заявил Марк Гадзиян в Telegram.

Зимой тоже нужно пить воду. Врач-эндокринолог Зухра Павлова обратила внимание на то, что в холодное время года желание пить воду может пропадать. Эксперт подчеркнула, что потребность организма в жидкости все равно сохраняется, поэтому нужно следить за тем, употребляется ли достаточно жидкости. Недостаток воды вреден не только из-за риска сгущения крови, он также способствует увеличению концентрации токсинов, способных в том числе вызывать опасное своими последствиями воспаление.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь