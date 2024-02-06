Врач Гадзиян: пить меньше литра жидкости в день вредно из-за риска сгущения крови

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян: отказ от употребления воды в течение дня является опасной для здоровья ошибкой многих людей.Врач Марк Гадзиян посоветовал россиянам пить чистую воду и в целом следить за тем, употребляют ли они достаточно не содержащей сахар жидкости.«Отказ от простой чистой воды (в пользу чая, кофе, газировки и других напитков) или недостаточное употребление жидкости – ошибка многих людей», - поделился мнением медик.По словам специалиста, пить меньше одного литра чистой жидкости в день очень вредно для организма. В этом случае для человека значительно увеличивается риск сгущения крови, а также развития мочекаменной болезни.Как пить воду: советы врача. Гадзиян отметил, что вода – это первое, что должен получать организм после пробуждения утром; ее прием активирует функционирование внутренних органов. Врач рекомендует выпивать после ночного сна один-два стакана.Когда еще полезно выпивать стакан воды:Незадолго до еды;Перед тем, как купаться, идти в баню (вода помогает снизить кровяное давление);Перед сном.«Один стакан воды перед сном может помочь предотвратить инсульт и инфаркт», - заявил Марк Гадзиян в Telegram.Зимой тоже нужно пить воду. Врач-эндокринолог Зухра Павлова обратила внимание на то, что в холодное время года желание пить воду может пропадать. Эксперт подчеркнула, что потребность организма в жидкости все равно сохраняется, поэтому нужно следить за тем, употребляется ли достаточно жидкости. Недостаток воды вреден не только из-за риска сгущения крови, он также способствует увеличению концентрации токсинов, способных в том числе вызывать опасное своими последствиями воспаление.

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