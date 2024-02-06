Врач Тананакина: несколько чайных ложек сахара за день могут быть вполне безвредными

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина: в рационе здорового человека присутствие сахара может быть вполне допустимым.

Врач Тананакина объяснила в беседе с РИАМО, что употребление сахара может быть вполне безвредным для человека, если он не имеет проблем со здоровьем, не страдает ожирением и физически активен. Медик отметила, что даже несколько чайных ложек сахара, съеденных за день, не причинят его организму существенного вреда.

«Безопасным предельным потреблением можно считать до 6 чайных ложек сахара в день в чае или кофе», - сообщила эксперт.

Наталия Тананакина добавила, что если человек использует белый рафинированный сахар для подслащивания своих напитков или каких-то блюд, ему лучше отказаться от употребления готовых сластей. Если привычка пить сладкий чай или кофе совмещается с регулярным присутствием магазинных десертов в рационе, это может привести к сахарной передозировке организма.

Кроме того, врач-эндокринолог посоветовала исключить из рациона покупные сладкие напитки

«Опаснее всего в этом отношении являются газированные напитки с добавленным сахаром, фруктовые соки с высоким содержанием сахара и другие сладкие напитки с высоким гликемическим индексом», – предостерегла эксперт.

Как правильно есть сладкое? Прежде всего, никогда не нужно есть сладкие лакомства натощак – это самый быстрый способ поднять уровень сахара в крови на опасную высоту. Второе важное правило – употреблять умеренно.

Сладкое полезно есть с орехами. Они содержат жир, замедляющий процесс пищеварения, и делающий поступление сахара в кровь более медленным, что не напрягает поджелудочную железу.

Кроме того, сладкое можно употреблять, совмещая с белком, клетчаткой. Подобное сочетание тоже замедляет скорость выброса глюкозы в кровь по сравнению со сладостями, съедаемыми отдельно.

Отдавать предпочтение следует таким видам сладкого как сухофрукты, натуральные пастила и мармелад, некоторые разновидности варенья, темный шоколад – в них, помимо сахаров, содержится много полезных веществ.

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