Видеоигры могут подвергнуть миллионы людей риску постоянной потери слуха

Для многих звук является важной частью видеоигр, но мы мало что знаем о том, как игры влияют на наш слух. Исследования по этому поводу немногочисленны и редки, но группа исследователей собрала их, чтобы узнать, что мы знаем на данный момент.Их систематический обзор выявил 14 уникальных работ, в которых приняли участие более 50 000 человек из девяти разных стран, все они были посвящены взаимосвязи между потерей слуха и/или шумом в ушах и видеоиграми.Исследование охватывает различные игровые ситуации, включая домашние компьютеры и консоли, мобильные игры, игровые центры и киберспорт.Речь идет не только об уменьшении громкости. Громкость и время воздействия влияют на воздействие шума на уши. По мере увеличения интенсивности звука безопасное время воздействия резко сокращается. Таким образом, трехчасовая игровая сессия с увеличенной громкостью может нанести гораздо более серьезный ущерб, чем 15-минутное пребывание на том же уровне.По данным Всемирной организации здравоохранения, взрослые могут безопасно выдерживать уровень звука около 80 дБ в течение 40 часов в неделю. Но при уровне громкости человеческого крика 90 дБ этот временной лимит снижается до четырех часов в неделю, прежде чем возникает риск потери слуха. Наши уши способны воспринимать звуки громкостью 95 дБ (звук двигателя мотоцикла) в течение часа и 15 минут.Итак, немного беспокоит тот факт, что, согласно одному из исследований, включенных в обзор, средняя громкость наушников в четырех играх-стрелялках составляла от 88,5 до 91,2 дБ.Другая статья обнаружила, что импульсные звуки — короткие громкие всплески шума, которые могут сигнализировать о выстреле или столкновении, — могут достигать пика в 119 дБ.Одно исследование показало, что более 10 миллионов американцев могут подвергаться воздействию «громких» или «очень громких» звуков во время видеоигр, а другое исследование показало, что использование игр увеличивает вероятность серьезной потери слуха, о которой они сами сообщают.В трех статьях, посвященных игровым центрам, сообщалось об уровнях звука от 80 до 90 дБ, а в двух было обнаружено, что такая среда увеличивает вероятность серьезного шума в ушах и потери слуха при высокочастотных звуках.Стоит отметить, что в двух из трех исследований игровых центров основными источниками шума были игровые автоматы. Эти исследования были опубликованы в 1992 и 1983 годах, что, как отмечают авторы, ограничивает их сопоставимость с современными играми – хотя игровые автоматы по-прежнему пользуются огромной популярностью среди определенных групп.В одной из статей о мобильных играх средний уровень звука составил 43,2 дБ, что позволяет предположить, что этот вид игр менее опасен, по крайней мере, для наших ушей.«Геймеры, которые слушают звуки высокой интенсивности и в течение длительного времени, могут подвергаться риску необратимой потери слуха и/или шума в ушах, вызванных звуком», — пишут авторы.Хотя доказательства на данный момент довольно ограничены, имеющиеся на данный момент исследования в конечном итоге указывают на то, что игры являются вероятным источником небезопасного прослушивания.Похоже, что уровни громкости, на которые некоторые люди (или заведения) устанавливают свои игровые звуки, в сочетании с количеством времени, в течение которого играют многие геймеры, обычно достаточны, чтобы нанести некоторый ущерб.Помимо общих проблем, связанных с повреждением слуха, эти результаты могут иметь особые последствия для профессиональных геймеров, чьи результаты столь же высоки, как и у более традиционных профессиональных конкурентов, и которые проводят гораздо больше времени в играх, чем среднестатистический человек. Успех в видеоиграх во многом зависит от времени реакции, командного общения и понимания инструкций, причем все эти факторы часто могут зависеть от слуха.«Результаты показывают, что может возникнуть необходимость расставить приоритеты в вмешательствах, таких как инициативы, направленные на образование и осведомленность о потенциальных рисках игр, которые могут помочь обеспечить безопасное прослушивание среди геймеров», - пишут авторы.

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