Названы полезные факторы воздействия кошек на здоровье хозяев

Ученые в разных исследованиях доказали, что кошки оказывают благотворное воздействие на здоровье и самочувствие, психологическое состояние людей. В частности, подобную работу провели эксперты из Университете Миннесоты.Первое заметное влияние четверолапых пушистиков — это снижение уровня стресса и тревожности. Общение с мини-хищницами доставляет хозяевам немало приятных моментов. Достаточно заглянуть в Сеть и посмотреть несколько роликов, которые в изобилии там содержатся. Кошки шалят, наблюдают за владельцами, проявляют любопытство и сообразительность. Или просто жалеют нас, когда чувствуют, что человеку плохо.Улучшают настроение. Экспериментально отмечено, что при взаимодействии с этими членами семьи обильнее идет выделение гормона серотонина, а он-то и отвечает за хорошее настроение. Даже просто погладив их по шерстке, мы можем снять часть накопившихся отрицательных эмоций.Заставляют двигаться. Уход за животным, игры с ним, забота о здоровье питомца стимулируют у хозяев физическую активность. Особенно полезно совместное времяпрепровождение на свежем воздухе. А совместные заботы еще и служат сплочению семьи.Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний становится результатом всех вышеперечисленных позитивных факторов. Многие хозяева отмечают, что кошки чувствуют боль хозяина, стараются лечь на больное место, что помогает облегчить страдания владельцев.

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