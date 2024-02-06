Найдено идеальное время для завтрака

Завтрак до восьми утра на 59% снижает шансы развития сахарного диабета. По словам ученых, отсутствие утреннего приема пищи или слишком поздний завтрак нарушают уровень глюкозы и инсулина.В статье указывается, что в эксперименте участвовало более 100 тысяч добровольцев, 79% из них были женщинами. Для полноценного анализа они отчитывались о своих привычках: распорядке дня, рационе, своих привычках, физической активности. Активная фаза наблюдения за испытуемыми длилась около семи лет.В процессе наблюдений у 963 добровольцев развился диабет второго типа. Оказалось, что заболевание гораздо чаще выявляли у тех, чей утренний прием пищи был позже девяти утра. По мнению ученых, такое стечение обстоятельств обусловлено циркадными ритмами человека, связанными со сменой дня и ночи. Их нарушение, вызванное, в том числе отсутствием завтрака, негативно сказывается на балансе глюкозы, инсулина и липидов в организме.

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