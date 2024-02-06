Невролог Голубинская: незамеченный инсульт человек может перенести на ногах

Невролог Ольга Голубинская: инсульт может принимать нетипичную форму и оставаться незамеченным.Невролог Голубинская обратила внимание на то, что инсульт не всегда является событием, которое сопровождается определенным состоянием и специфическими симптомами, позволяющими узнать его.«Сильная головная боль, потеря сознания, нарушение памяти, расстройство речи, асимметрия лица, паралич руки – типичные, но не единственные признаки инсульта. Многое зависит от того, в какой именно зоне мозга нарушилось кровообращение», - уточнила врач в интервью радио Sputnik.Голубинская добавила, что «классическая» симптоматика инсульта наблюдается в тех случаях, когда поражается правая или левая средняя мозговая артерия. Когда же патология затрагивает затылочную, лобную или височную долю, могут возникать нетипичные симптомы – например, в виде внезапных проблем со зрением.Кроме того, симптомы инсульта обуславливаются масштабом кровоизлияния в мозг. Оно может быть довольно небольшим: в этом случае человек даже испытывая определенное недомогание не будет догадываться, что у него инсульт. По словам Ольги Голубинской, незамеченный инсульт может переноситься человеком на ногах.«Если немного крови вылилось или мелкие сосуды затромбировались, человек может на ногах перенести инсульт: легкая головная боль, утомляемость, слабость в руке».Невролог предупредила, что указанием на инсульт могут быть и возникающие у людей эпилептические приступы. Они тоже не всегда бывают типичными, с проявлением характерных судорог. Так, может возникать ощущение, что пострадавшему человеку стало плохо, и случился обморок. Или же он может застыть на время, глядя в одну точку.Эксперт подчеркнула, что любые неожиданно возникающие неврологические симптомы, не проявлявшиеся прежде, – это серьезный повод для консультации с врачом, даже если человеку после их появления кажется, что он восстановился.

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