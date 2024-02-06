6 популярных диагнозов, которых на самом деле не существует

Медицина меняется, многие диагнозы, которые врачи ставили пациентам, перестали существовать. Их исключили в том числе и из классификатора МКБ-10. Но в жизни они почему-то остаются. О каких болезнях речь?Этим грешат не только государственные поликлиники, но и некоторые частные медицинские центры: в картах у пациентов появляются диагнозы, которых уже не существует.О чем же речь, что это за болезни? Разбираемся с Ольгой Любавиной, врачом-кардиологом, терапевтом клиники «АБИА».ВСДЭтот диагноз может звучать как «ВСД», или «СВД», или «НЦД» — это сути не меняет.«Под загадочными аббревиатурами скрывается так называемая вегетососудистая дистония, — объясняет врач. — Этим популярным в советское и постсоветское время диагнозом врачи объясняли недомогание вроде учащенного сердцебиения и ощущения нехватки воздуха, обмороки, головную боль, дурноту и так далее».В международной классификации болезней МКБ-10, которую используют врачи во всем мире, подобного диагноза нет.«Под симптомами ВСД скрываются патологии щитовидной железы, крови, сердца и сосудов, обмена веществ. Нужно просто более тщательно провести диагностику и определить истинные причины недомогания», — говорит Ольга Любавина.«Предынфарктное состояние»Еще один диагноз, который любят ставить пожилым пациентам — предынфарктное или предынсультное состояние.«Если сам инфаркт или инсульт вполне реальны, а это очень грозные и смертельно опасные болезни, то приставка „пред“ совершенно необъяснима, — рассказывает кардиолог. — По сути, такой диагноз можно ставить любому из группы риска, но мы никогда не можем предсказать, когда случится та или иная сосудистая катастрофа. Они почти всегда внезапны и неожиданны».Да, фактически существуют «предсостояния». Например, повышенный риск тромбоза и закупорки сосудов на фоне атеросклероза или сгущения крови. Но ставить их диагнозом некорректно.«Неверно называют микроинсультом и ТИА — транзиторную ишемическую атаку, — продолжает Ольга Любавина. — У такого пациента и правда есть проблемы, связанные с гипоксией мозга. Они требуют немедленной помощи, в противном случае и правда может случиться полноценный инсульт. Так что ТИА можно рассматривать как предвестник, но это тоже не стопроцентная гарантия того, что он будет».Гарднереллез«Гарднереллез, микоплазмоз, уреаплазмоз — это всего лишь названия, образованные от возбудителей, которые могут провоцировать нарушения микрофлоры, — объясняет врач. — Но таких диагнозов в медицине нет, а гарднерелла — представитель микроценоза влагалища и в норме. Все эти бациллы — представители УПФ, условно патогенной флоры, и если они просто есть, а клиники нет — лечить нечего. И даже в случае, если они взбунтовались, речь идет о развитии бактериального вагиноза».ДисбактериозЭтим понятием характеризуют нарушение микробной флоры в кишечнике.«Им очень любят оперировать различные адепты нетрадиционных медицинских направлений, — говорит эксперт. — Под подобный диагноз можно подвести практически любые изменения в организме и недомогания. Но это не болезнь, и, если даже нарушение микробной флоры и есть, это всего лишь один из симптомов другого заболевания».Лечение этого состояния не требуется: когда организм восстановит нарушенные метаболические процессы, проблемы с микрофлорой также нивелируются.«Обычно проблема кроется в патологиях пищеварения, и сдавать очень дорогие анализы, покупать недешевые добавки и препараты не стоит. Важно скорректировать питание и образ жизни, рационально применять различные препараты, особенно антибиотики», — рекомендует доктор.Песок в почкахПодобные «диагнозы» часто любят ставить рентгенологи или врачи ультразвуковой диагностики.«Многие пациенты начинают переживать по этому поводу, но песок в почках — это не диагноз, а начальная стадия мочекаменной болезни, которая может возникнуть, если своевременно не скорректировать образ жизни и свой рацион питания, — говорит врач. — Это изменение не имеет симптомов, выявляется случайно, но обратить внимание на свое здоровье стоит, нужно соблюдать диету с питьевым режимом».Авитаминоз«Термин любят производители БАДов, но он в корне неверный. Если и говорить о таком состоянии, то правильный термин — гиповитаминоз, недостаток веществ, а авитаминоз — это их полное отсутствие, в современном мире подобное практически не встречается (это цинга, болезнь бери-бери и так далее), — объясняет Ольга Любавина. — Под авитаминоз подгоняют любые недомогания, снижение работоспособности в межсезонье, сонливость и так далее. А зачастую это проявления совершенно других патологий».

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