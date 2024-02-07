Психолог Парамонова рассказала, как избежать профессионального выгорания
Врач рекомендует больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, правильно питаться и принимать расслабляющие ванны. Также положительный эффект окажут контрастный душ и дыхательные упражнения.
«Если человек не будет занимать мозг тем, что ему нужно, то он начнет генерировать свое, не всегда полезное. Поэтому необходимо позаботиться и о разуме», - напомнила психолог.
В частности, полезными будут общение с близкими, интерес к чему-то новому, чтение книг и решение задач, творчество, медитации, посещение новых мест.
Важную роль в психологическом благополучии человека играет серотонин, напомнила Парамонова. Он является генератором хорошего настроения, влияющий на аппетит, либидо и социальное поведение. Чтобы повысить его выработку организмом, врач рекомендовала держать правильную осанку и чаще отрывать взгляд от земли.
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