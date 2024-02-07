Врач Чижикова: богатые простыми углеводами продукты вредно употреблять натощак

Врач Анастасия Чижикова посоветовала не употреблять натощак хлебобулочные изделия и другие продукты, богатые простыми углеводами.Врач Чижикова констатировала:«Не все продукты можно есть натощак, и некоторые популярные завтраки могут негативно влиять на здоровье».В частности, медик назвала вредными для употребления на голодный желудок мучные продукты, сладости.«Потребление хлебобулочных изделий и других простых углеводов натощак может вызвать проблемы со здоровьем», - заявила Чижикова.Медик объяснила, что большое количество быстрых углеводов в такой еде вызывает, попадая в организм, резкое повышение уровня сахара в крови и ответный выброс значительной дозы инсулина. Эти процессы способствуют развитию инсулинорезистентности, предиабета, диабета. Кроме того, хлебобулочные изделия, покупаемые в магазинах, часто содержат трансжиры и большое количество сахара, что крайне сильно напрягает пищеварительную систему, заставляет на износ работать поджелудочную железу и печень, ведет к повышению уровня холестерина, увеличивает риск образования бляшек в сосудах.«Организм не способен эффективно обрабатывать такое большое количество быстрых углеводов с утра», - подчеркнула врач.Чижикова добавила, что особенно вредно есть названные продукты натощак людям, уже имеющим предиабет, диабет, резистентность к инсулину. У них подобная пища может провоцировать функциональные нарушения в работе ЖКТ.Также по мнению эксперта не следует употреблять натощак свежие овощи или фрукты, ягоды – это чревато возникновением таких проблем как изжога, язва, аллергические реакции.Кроме того, на голодный желудок не нужно есть бутерброды с колбасой – подобные перекусы натощак провоцируют развитие воспалительных процессов в пищеварительном тракте.«Если вы привыкли завтракать бутербродами, то выбирайте цельнозерновой хлеб и добавляйте к нему сыр, рыбу или мясо домашнего приготовления», - порекомендовала медик.

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