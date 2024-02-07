Врачи: ходьба по лестнице помогает выявить опухоли мозга и сердечную недостаточность

Ходьба по лестнице – как подъем так и спуск – помогает диагностировать имеющиеся заболевания и нарушения, рассказали российские врачи.Елена Малышева и ее коллеги врачи объяснили, что можно узнать о здоровье человека, попросив его пройтись по лестнице. Медики констатировали, в частности, что ходьба по лестнице помогает выявить проблемы с сердцем – сердечную недостаточность, стенокардию. Людям с ослабленным сердцем подъем даже на сравнительно небольшое количество ступеней дается с большим трудом и вызывает одышку.«Тест на лестнице входит во все кардиологические стандарты, По нему ставят диагноз «нестабильная стенокардия». Когда сердце сокращается в норме, мозг омывается кислородом полностью, и можно подняться хоть до 10-го этажа без проблем. Если появляется одышка у человека так, что он не может дойти до второго этажа, – это плохо, это сигнал SOS», - рассказала Елена Малышева.По словам кардиолога Германа Гандельмана, при слабом сердце не происходит нормального сокращения миокарда, из-за чего к мышце поступает слишком мало крови. Это и вызывает у человека, поднимающегося по лестнице, одышку, болезненные ощущения в груди.Кроме того, ходьба по лестнице помогает выявить опухоли мозга. На их наличие указывает, например, эффект двоения предметов в глазах, возникающий во время спуска по лестнице. Офтальмолог Михаил Коновалов уточнил, что подобное искажение зрения бывает врожденным дефектом. Но если оно неожиданно возникает во взрослом возрасте, это с большой вероятностью говорит о поражении ЦНС. Людям, которые стали замечать у себя двоение в глазах при спуске по лестнице, нужно делать МРТ головного мозга.Еще одна проблема – боль, возникающая в колене во время подъема по лестнице. Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что причиной такого синдрома часто оказывается повреждение мениска – хряща, проходящего внутри коленного сустава. В этом случае необходимо обращаться к травматологу-ортопеду, решением проблемы может стать артроскопическая операция.

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