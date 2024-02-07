Австралийские ученые выяснили, что беременным опасно находиться на солнце

Пребывание под солнцем дает укрепление иммунитета, повышает уровень гемоглобина, обладает рядом других плюсов. Но есть у него и немало опасностей.Избыток ультрафиолетового излучения, особенно, в солярии, остается главной причиной развития меланомы (рака кожи). Риски развития меланомы при использовании солярия после 35 лет возрастают на 75%.Существуют и риски загара для младенцев, т.к. ультрафиолет способен разрушать фолиевую кислоту, которая нужна для развития нервной системы ребенка.Особенно опасно загорать в первом триместре и начале второго, поскольку это периоды развития мозга плода. Австралийские исследователи выяснили, что избыток солнечных лучей увеличивает риски развития рассеянного склероза у детей.И кожа при беременности более чувствительна к ультрафиолету, поскольку на нее действуют гормональные изменения. Также при загаре на коже появляются темные пятна.Загорание не исключается, но недолго и с большой осторожностью, при соблюдении нескольких важных правил. Использовать головной убор и солнечные очки, качественные средства защиты кожи. Живот тоже обязательно нужно прикрывать. Не выходить на солнце в самые жаркие часы дня. Пить воду в достатке.

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