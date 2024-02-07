Делайте это пять минут в день, чтобы жить дольше: рекомендации эксперта
Регулярные физические упражнения — еще одно мощное средство против старения, и вам совсем не обязательно каждый раз посещать полноценный тренажерный зал. Недавнее исследование показало, что всего 11 минут быстрой ходьбы в день снижают риск ранней смерти на 23%. Альтернативой могут стать 5-минутные разминки в течение рабочего дня, например приседания.
Позвоните родным и близким, вместо того чтобы часами листать ленты соцсетей, советует эксперт. Дело в том, что поддержание тесных социальных связей может быть ключом к благополучному старению. Одиночество может состарить людей так же сильно, как выкуривание 15 сигарет в день, предполагают ученые из Стэнфорда.
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