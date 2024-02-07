Почему появляется шум в ушах? Впервые ученые дали ответ

Шум, писк или звон в ушах — частая жалоба. У многих людей он возникает изредка, но есть те, кто страдает от него месяцами, а то и годами. Причем зачастую для него нет никаких видимых причин.Шум в ушах (тиннитус) — это состояние, характеризующееся ощущением шума или звона в ушах при отсутствии внешнего источника звука.Это не болезнь, а скорее симптом. Тиннитус может быть очень разным — проявляется странными звуками, звоном, жужжанием, шипением, свистом или щелчками. Шум может быть постоянным или прерывистым, в одном ухе или в двух сразу. Почему он возникает, «Доктору Питеру» рассказал Александр Лаврищев, врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная».Загадка для специалистов«Длительное время причина появления шума в ушах была загадкой для экспертов и врачей. Предлагались разные теории, объясняющие его возникновение. Недавно исследователи из Центра Массачусетса нашли доказательства, которые подтверждают одну из основных теорий», — рассказывает врач.Ученые определили, что у тех, кто слышит шум, есть минимальные повреждения нерва, начальные этапы потери слуха, которые не определяются стандартными методами. Также снижается рефлекс среднего уха, который защищает нас от избыточно громких звуков, и повышен рефлекс, обрабатывающий шумы разного диапазона. Другими словами, это более восприимчивые к громким звукам люди.Проще говоря, если окружающие звуки воспринимаются как очень тихие или вообще отсутствуют, мозг начинает прибавлять громкость для фоновых шумов и помех, включает внутреннюю акустику. Это и формирует звон, писк или шум в ушах.От проблем со слухом до пробокПо мнению эксперта, есть и другие объективные причины тиннитуса.Длительное воздействие громкого шума — музыки, звуков механизмов и машин (например, поезда метро), взрывов — может повредить орган слуха и привести к тиннитусу. В некоторых случаях изменения могут быть необратимыми.Возрастная потеря слуха (пресбиакузис). Постепенная потеря слуха в этом случае нормальна, связана со старением слуховых косточек и связок между ними.Закупорка слуховых проходов серой, что искажает передачу звука на барабанную перепонку.Заболевания. Различные медицинские состояния, такие как болезнь Меньера, отосклероз, заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и заболевания сосудов шеи, могут быть связаны с тиннитусом.Лекарства. Некоторые лекарства, например токсичные для уха антибиотики, могут вызывать шум в ушах в качестве побочного эффекта. В некоторых случаях изменения могут быть необратимыми (никогда не следует назначать себе антибиотик самостоятельно).Травмы головы и шеи. Они могут приводить к повреждению нервов, которые участвуют в восприятии звука. Такое, например, может случиться при взрывной травме или сотрясении головного мозга.Стресс и тревога могут усугублять или способствовать появлению шума в ушах.Как вылечить шум в ушах«Не существует какого-то одного лекарства от тиннитуса, но стратегии лечения могут включать устранение основной причины (если она установлена), использование звуковой терапии и применение стратегий психологического преодоления, помогающих лучше переносить данное нарушение», — объясняет врач.Если человек испытывает постоянный или беспокоящий шум в ушах, рекомендуется проконсультироваться с ЛОР-врачом или терапевтом (врачом общей практики).

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