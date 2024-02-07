Врач назвал норму воды в день, чтобы не было тромбов

Недостаточное количество жидкости в организме сказывается на утолщении крови и увеличивает риск развития мочекаменных заболеваний. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-хирурга и онкоуролога Марка Гадзияна.Он напомнил, что человеку необходимо употреблять не менее 1 литра чистой воды в течение дня, не учитывая другие напитки. Например, по его словам, можно выпить сразу 2 стакана воды после сна для того, чтобы запустить работу внутренних органов. Кроме того, воду можно выпить перед приемом пищи, купанием и сном, чтобы избежать возможного развития инсульта и инфаркта в организме.В свою очередь, врач-гастроэнтеролог и диетолог Анастасия Чижикова сообщила "Газете.ру", что не все продукты можно употреблять натощак. К ним относятся изделия из белой муки и сладости. Такая продукция приводит к повышению уровня глюкозы в крови и выработке инсулина, а также может спровоцировать раздражение слизистой желудка. При этом хлеб, макароны из муки высшего сорта, сдобная выпечка относятся к сложно перерабатываемым продуктам из-за быстрых углеводов, поэтому желудок, кишечник и поджелудочная железа серьезно нагружаются в процессе обработки."Совсем нежелателен такой завтрак для людей, у которых есть диабет и инсулинорезистентность", – предупредила эксперт. Выпитая чашка кофе с утра натощак, по словам врача, может вызвать неприятные ощущения из-за возрастающего количества соляной кислоты, что, в свою очередь, вызывает раздражение стенок желудка. Таким образом, человек может наблюдать впоследствии изжогу и тошноту. "Если у вас есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, употребление кофеина только ухудшит симптомы. Возможен дискомфорт в области желудка, метеоризм и газообразование", – объяснила Чижикова, добавив, что лучше пить кофе только после употребления пищи. Кроме того, свежие фрукты и овощи лучше также есть после еды, поскольку употребление их натощак может спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка, изжогу, гастрит, язву или аллергическую реакцию. При этом специалист заявила, что распространенный завтрак в виде бутербродов с колбасой и беконом из-за огромного количества насыщенных жиров, может негативно повлиять на желудочно-кишечный тракт и вызывать воспалительные процессы, например гастрит. Более того, бекон и колбаса являются слабо обработанным мясом, поэтому риск развития онкозаболеваний у человека, который их ест, возрастает. Так, постоянное их употребление таких продуктов может повлиять на развитие рака толстой и прямой кишки, а также поджелудочной железы. Врач посоветовала выбирать натуральные овсяные хлопья вместо готовых каш, поскольку в последних много добавленного сахара и ароматизаторов, что может негативно сказаться на уровне сахара в крови и состоянии организма. "Лучше выбирать овсянку, которую нужно варить 10-15 минут. Такой способ приготовления сохраняет клетчатку и микроэлементы, а также обеспечивает длительное ощущение сытости", – уточнила специалист.Чижикова порекомендовала на завтрак употреблять продукты со сложными углеводами: овсянка, гречка, пшено и другие каши. Белки, как она утверждает, можно получить из яиц, молочных продуктов, нежирного вареного или запеченного мяса, рыбы."Если вы привыкли завтракать бутербродами, то выбирайте цельнозерновой хлеб и добавляйте к нему сыр, рыбу или мясо домашнего приготовления. При комбинированном завтраке полезно добавить немного овощей, фруктов или ягод", – заключила эксперт.Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила, что на завтрак не стоит есть жареное мясо, каши быстрого приготовления, хлебобулочные изделия. Это тяжелая пища и быстрые углеводы, организм будет тратить всю энергию на их переваривание. По этой причине может появиться упадок сил, отметила диетолог.

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